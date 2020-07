Υγεία - Περιβάλλον

Κολομβία: Ξεπέρασαν τους 9.000 οι νεκροί από τον κορονοϊό

Η κυβέρνηση μολαταύτα διαβεβαιώνει ότι η πανδημία θα εισέλθει προσεχώς σε φάση αποκλιμάκωσης.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Ιβάν Ντούκε ανακοίνωσε την παράταση «ως την 30ή Αυγούστου» της ισχύος των μέτρων περιορισμού της κίνησης των πολιτών καθώς συνεχίζει να εξαπλώνεται η πανδημία του κορονοϊού στη χώρα, με τον αριθμό των θανάτων εξαιτίας της COVID-19 να ξεπερνά τους 9.000.

«Οι εβδομάδες που έρχονται θα είναι δύσκολες (...) Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων επόμενων εβδομάδων, πρέπει όλοι μας να συνεχίσουμε να κάνουμε μεγάλη προσπάθεια για να προστατευθούμε», τόνισε ο Ντούκε κατά τη διάρκεια του καθημερινού διαγγέλματός του προς τους πολίτες.

Η παράταση της ισχύος των μέτρων περιορισμού, που τέθηκαν σε ισχύ την 25η Μαρτίου, ανακοινώθηκε λίγα 24ωρα προτού αρθούν, την 1η Αυγούστου.

Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότη την Τρίτη κατέγραψε άλλους 297 θανάτους εξαιτίας της COVID-19 σε 24 ώρες, με το σύνολο των νεκρών να ανέρχεται σε 9.074 από την 6η Μαρτίου, όταν εντοπιζόταν το πρώτο κρούσμα μόλυνσης από τον κορονοϊό στη χώρα. Ανέφερε παράλληλα ότι το ίδιο διάστημα διαγνώστηκαν 10.284 νέες μολύνσεις από τον SARS-CoV-2, με το σύνολο των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων να ανέρχεται έτσι σε 267.385.

Η Κολομβία των περίπου 50 εκατομμυρίων κατοίκων κατατάσσεται πέμπτη στη Λατινική Αμερική ως προς τον αριθμό τόσο των θανάτων όσο και των κρουσμάτων, πίσω από τη Βραζιλία, το Μεξικό, το Περού και τη Χιλή.

Η πρωτεύουσα, η Μπογοτά των οκτώ εκατομμυρίων κατοίκων, αποτελεί επίκεντρο της κρίσης στη χώρα των Άνδεων, καθώς σε αυτή συγκεντρώνεται το 34% των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μόλυνσης.

Η κυβέρνηση μολαταύτα διαβεβαιώνει ότι η πανδημία θα εισέλθει προσεχώς σε φάση «αποκλιμάκωσης».

Μέχρι τότε τα μέτρα περιορισμού θα παραμείνουν σε ισχύ, αν και θα υπάρχουν διαφορές, ανάλογα με τα επίπεδα εξάπλωσης, κατά δήμο. Οι συναθροίσεις μεγάλου αριθμού ανθρώπων συνεχίζουν όμως να απαγορεύονται παντού, τόνισε ο δεξιός πρόεδρος της Κολομβίας.