Επίσκεψη Μητσοτάκη στο νέο κτίριο της Πολιτικής Προστασίας

Ξεναγήθηκε από τον Νίκο Χαρδαλιά και τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στο Κέντρο Επιχειρήσεων, όπου συντονίζεται όλο το έργο της Πολιτικής Προστασίας.

Επίσκεψη στο νέο κτίριο της Πολιτικής Προστασίας πραγματοποίησε το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ξεναγήθηκε από τον αρμόδιο υπουργό Νίκο Χαρδαλιά παρουσία και του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στο Κέντρο Επιχειρήσεων, όπου συντονίζεται όλο το έργο της Πολιτικής Προστασίας.

«Συγχαρητήρια για ότι κάνετε. Η δουλειά για εσάς δεν σταματά ποτέ, 365 μέρες το χρόνο», ανέφερε ο Πρωθυπουργός απευθυνόμενος στα στελέχη της Πολιτικής Προστασίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε πως «από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας είχαμε δώσει μια δέσμευση στον ελληνικό λαό, ότι η Πολιτική Προστασία αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της Κυβέρνησής μας. Όμως, δεν μπορούσαμε, προφανώς, να μείνουμε μόνο στα λόγια. Έχουν γίνει πολλά αυτό το χρόνο, σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Η επιδημία του κορωνοϊού επιβεβαίωσε την ανάγκη να μπορούμε να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίζουμε καινούργιες προκλήσεις με απόλυτη συνεργασία, διαλειτουργικότητα, καλή χρήση της πληροφορίας και γρήγορη αντίδραση. Αποδείξαμε στην πράξη ότι είμαστε σε θέση να τα φέρουμε όλα αυτά εις πέρας».

«Να μην ακολουθούμε απλά καλές πρακτικές άλλων, να γίνουμε εμείς οι καλύτεροι»

Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι τόσο ο ίδιος όσο και συνολικά η κυβέρνηση θα βρίσκονται δίπλα στη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλει η Πολιτική Προστασία: «Η Κυβέρνηση κι εγώ προσωπικά θα είμαι κοντά σας σε όλη αυτή την προσπάθεια, η οποία θέλω να πω είναι μια προσπάθεια που μας επιτρέπει να μην ακολουθούμε απλά καλές πρακτικές που διαμορφώνουν κάποιοι άλλοι, αλλά να γίνουμε εμεις οι καλύτεροι στα ζητήματα αυτά ώστε να εξάγουμε πια τεχνογνωσία στο εξωτερικό. Δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα και από κανέναν στα ζητήματα αυτά. Υπάρχει συμπυκνωμένη τεράστια εμπειρία ήδη και κατά συνέπεια θα πρέπει να βάλουμε τον πήχη των προσδοκιών μας πολύ ψηλά, όπως σε ορισμένες πτυχές που αφορούν στην αντιμετώπιση της πανδημίας δείξαμε ότι ήμασταν πολύ πιο μπροστά από άλλες χώρες, οι οποίες στα χαρτιά, τουλάχιστον, ήταν καλύτερα οργανωμένες ή είχαν μεγαλύτερο βάθος δημόσιας διοίκησης, το ίδιο καλούμαστε να κάνουμε και στην Πολιτική Προστασία».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με τους εργαζόμενους τους οποίους και ευχαρίστησε για τις καλές υπηρεσίες που προσφέρουν ενώ επισκέφθηκε όλους τους χώρους του κτιρίου που όπως παρατήρησε: «είναι, μόλις, το πρώτο βήμα -πολύ σημαντικό όμως- νομίζω. Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους και αποδεικνύουν ότι σήμερα η τεχνολογία και η διαχείριση της πληροφορίας σε πραγματικό χρόνο αποτελεί ένα εργαλείο απολύτως απαραίτητο για να μπορείτε όλοι σας να κάνετε καλά τη δουλειά σας». Ενημερώθηκε από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά, για όλη τη λειτουργία και τον συντονισμό των υπηρεσιών ενώ ο Υφυπουργός παρουσίασε στον Πρωθυπουργό όλα όσα ο ίδιος μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο μέσα από διαδραστικές οθόνες στο γραφείο του.

Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων όπου στεγάζονται αμφιθεατρικά στελέχη της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού Σώματος και του Ε.Κ.Α.B., ενημερώθηκε για τη λειτουργία του διακλαδικού συντονιστικού κέντρου και τις δράσεις της Πολιτικής Προστασίας ενώ συμμετείχε σε μια σύντομη συνάντηση στην οποία παρουσιάστηκε από τον κ. Χαρδαλιά το πρόγραμμα «ΑΣΠΙΔΑ».

Ο Πρωθυπουργός σε χαιρετισμό του σημείωσε: «Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, κύριοι αρχηγοί, τα στελέχη της Πολιτικής Προστασίας, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μου που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας, σε αυτό το καινούργιο κέντρο στο οποίο θα “χτυπά” από εδώ και στο εξής η “καρδιά” της Πολιτικής Προστασίας. Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας είχαμε δώσει μια δέσμευση στον ελληνικό λαό, ότι η Πολιτική Προστασία αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της Κυβέρνησής μας. Όμως, δεν μπορούσαμε, προφανώς, να μείνουμε μόνο στα λόγια. Έχουν γίνει πολλά αυτό το χρόνο, σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Η επιδημία του κορωνοϊού επιβεβαίωσε την ανάγκη να μπορούμε να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίζουμε καινούργιες προκλήσεις με απόλυτη συνεργασία, διαλειτουργικότητα, καλή χρήση της πληροφορίας και γρήγορη αντίδραση.

Αποδείξαμε στην πράξη ότι είμαστε σε θέση να τα φέρουμε όλα αυτά εις πέρας. Αλλά, δεν είχαμε ακόμα απαντήσει στην ανάγκη να έχουμε ένα ανεξάρτητο χρηματοδοτικό εργαλείο για να μπορέσουμε να έχουμε τους πόρους να χρηματοδοτήσουμε τις υποδομές οι οποίες θα εξασφαλίζουν την ασφάλεια και την προστασία της ζωής των Ελλήνων για τις επόμενες γενιές. Και αυτό ακριβώς καλούμαστε και αυτό ακριβώς είναι το πρόγραμμα το οποίο υλοποιούμε. Και αυτό το κτίριο είναι, μόλις, το πρώτο βήμα -πολύ σημαντικό όμως- νομίζω ότι οι εικόνες μιλούν από μόνες τους και αποδεικνύουν ότι σήμερα η τεχνολογία και η διαχείριση της πληροφορίας σε πραγματικό χρόνο αποτελεί ένα εργαλείο απολύτως απαραίτητο για να μπορείτε όλοι σας να κάνετε καλά τη δουλειά σας. Και η δυνατότητα να βρίσκεστε, να βρισκόμαστε όλοι, συγκεντρωμένοι σε έναν χώρο την ώρα που θα χρειαστεί να διαχειριστούμε μια κρίση ώστε να παίρνουμε πληροφορίες με ταχύτητα και να μπορούν να λαμβάνονται αποφάσεις με ταχύτητα και με πλήρη γνώση όλων όσοι θα πρέπει να γνωρίζουν αυτά τα οποία αποφασίζονται, προφανώς, αποτελεί αναγκαία αλλά όχι -κατ’ ανάγκη- ικανή προϋπόθεση για να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε κρίση.

Το πρόγραμμα, αγαπητέ Υπουργέ, αγαπητέ Υφυπουργέ το οποίο έχει εκπονηθεί, είναι ένα πρόγραμμα φιλόδοξο, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο όταν, με το καλό, ολοκληρωθεί θα έχει προικοδοτήσει τη χώρα με μια σειρά από υποδομές οι οποίες είναι απολύτως απαραίτητες, αν θέλουμε να κάνουμε πράξη αυτό το οποίο λέμε ότι: Η Πολιτική Προστασία είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Στην ουσία αυτό το οποίο κάνουμε, αγαπητέ μου Υφυπουργέ, είναι να ευθυγραμμίζουμε την ικανότητα των ανθρώπων μας με τις δυνατότητες που μας δίνουν οι σύγχρονες υποδομές και η σύγχρονη τεχνολογία. Τολμώ να πω ότι πολλές φορές όλοι σας ήσασταν πολλές φορές “τυφλοί”, ¨κουφοί”, “γυμνοί” στην αντιμετώπιση της κρίσης. Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και δεν μπορώ να δεχτώ ότι υπάρχουν τα εργαλεία στην διάθεσή μας για να μπορείτε να κάνετε καλύτερα τη δουλειά σας και δεν σας δίνουμε τη δυνατότητα να μπορείτε αυτά να τα αξιοποιήσετε. Υπάρχουν ευρωπαϊκοί πόροι πολύ σημαντικοί, η Πολιτική Προστασία ανεβαίνει και στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά. Πολλά από τα μέσα τα οποία θα αποκτηθούν -ειδικά τα καινούργια πτητικά μέσα- θα είναι μέσα τα οποία δεν θα αξιοποιεί μόνο η χώρα, αλλά θα αξιοποιούνται συνολικά από την ευρωπαϊκή οικογένεια σε περίπτωση που είμαστε σε θέση να τα διαθέσουμε.

Και γνωρίζουμε βέβαια και κάτι ακόμα: Ότι στα ζητήματα που χειρίζεται η Πολιτική Προστασία τα πράγματα κατ’ ανάγκη δεν θα γίνουν καλύτερα. Η κλιματική αλλαγή θα μας υποχρεώνει να αντιμετωπίζουμε ολοένα και περισσότερα ακραία καιρικά φαινόμενα. Είμαστε μια σεισμογενής χώρα. Άρα, θα ήμασταν ανεύθυνοι εάν δεν επικαιροποιούσαμε συνέχεια τον σχεδιασμό μας και στα ζητήματα της πρόληψης και στα ζητήματα της αντιμετώπισης μιας τέτοιας φυσικής καταστροφής, Και, βέβαια, η πρόσφατη κρίση της πανδημίας απέδειξε ότι υπάρχουν και άλλου είδους κρίσεις τις οποίες πολλοί μπορεί να μην τις φανταζόντουσαν καν, για τις οποίες πρέπει ένα κράτος να είναι έτοιμο να τις διαχειριστεί.

Οπότε, Υπουργέ μου, εγώ να πω μόνο ότι χαίρομαι ιδιαίτερα για τα γρήγορα βήματα τα οποία γίνονται. Η Κυβέρνηση και εγώ προσωπικά θα είμαι κοντά σας σε όλη αυτή την προσπάθεια, η οποία θέλω να πω είναι μια προσπάθεια που μας επιτρέπει να μην είμαστε απλά, να μην ακολουθούμε απλά καλές πρακτικές που διαμορφώνουν κάποιοι άλλοι, αλλά να γίνουμε εμεις οι καλύτεροι στα ζητήματα αυτά ώστε να εξάγουμε πια τεχνογνωσία στο εξωτερικό. Δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα και από κανέναν στα ζητήματα αυτά. Υπάρχει συμπυκνωμένη τεράστια εμπειρία ήδη σε αυτό το δωμάτιο και κατά συνέπεια θα πρέπει να βάλουμε τον πήχη των προσδοκιών μας πολύ ψηλά, όπως σε ορισμένες πτυχές που αφορούν στην αντιμετώπιση της πανδημίας δείξαμε ότι ήμασταν πολύ πιο μπροστά από άλλες χώρες οι οποίες στα χαρτιά τουλάχιστον ήταν καλύτερα οργανωμένες ή είχαν μεγαλύτερο βάθος δημόσιας διοίκησης, το ίδιο καλούμαστε να κάνουμε και στην Πολιτική Προστασία.

Οπότε καλορίζικο, τυχερό, αχρείαστο -τουλάχιστον για εμάς- να είναι το κτίριο, μακάρι να μην χρειαστεί ποτέ να έρθουμε και ευελπιστώ στην επόμενη επιθεώρηση την οποία θα κάνω να το δω σε ακόμα πιο πλήρη ανάπτυξη μαζί και με το δίπλα κτίριο το οποίο και αυτό θα αξιοποιηθεί για να μπορούμε να συγκεντρώνουμε εδώ όλα τα κρίσιμα συστατικά που σας επιτρέπουν και εκείνες τις δομές που σας επιτρέπουν να κάνετε καλά τη δουλειά σας».

Με το πρόγραμμα «ΑΣΠΙΔΑ» επενδύονται, σε βάθος επταετίας, 2,167 δις στην ασφάλεια των πολιτών. Δημιουργούνται 13 νέα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Κέντρα Πολιτικής Προστασίας, 72 νέα Τοπικά Κέντρα Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας, 4 νέα κέντρα αντιμετώπισης κινδύνων μαζί με 930 προσλήψεις επιστημονικών στελεχών, ειδικής εκπαίδευσης και πρώτης γραμμής σε ΟΤΑ, Κέντρα Επιχειρήσεων και το Πυροσβεστικό Σώμα στο πλαίσιο της πλήρους υλοποίησης του προγράμματος.

Στην παρουσίαση συμμετείχαν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Παπαγεωργίου, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης, ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος, Αντιναύαρχος Θεόδωρος Κλιάρης, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης, ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Ιάκωβος Κλεφτοσπύρος, ο Επιτελάρχης του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Αλέξιος Ράπανος, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Γιώργος - Μάριος Καραγιάννης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, Νικόλαος Παπαευσταθίου και στελέχη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.