Κοινωνία

Βαρυμπόμπη: Νεαροί ανασύρθηκαν νεκροί από φρεάτιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγωδία τα ξημερώματα στη Βαρυμπόμπη. Τα πρώτα στοιχεία.

(φωτογραφία αρχείου)

Τρεις νεαροί ανασύρθηκαν νεκροί από φρεάτιο, στη Βαρυμπόμπη, στην περιοχή Φλόγα.

Η Πυροσβεστική ανακοίνωσε την ανάσυρσή τους νωρίς το πρωί της Πέμπτης, όμως οι έρευνες είχαν ξεκινήσει από το βράδυ της Τετάρτης.

Δεν έχει γίνει σαφές το τι έκαναν οι νεαροί στο σημείο.

Για την ανάσυρσή τους, από το φρεάτιο βάθους περίπου 8 μέτρων, επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Οι σοροί τους μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο.

Έχουν προσαχθεί τρία άτομα που βρίσκονταν στο σημείο.