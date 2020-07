Πολιτική

Δένδιας στον ΑΝΤ1: Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε συμφωνία για διάλογο με την Τουρκία

Ο Υπουργός Εξωτερικών στον ΑΝΤ1 για τα θέματα και τον τρόπο διαλόγου με την Τουρκία, αλλά και τις σχέσεις της Ελλάδας με τους εταίρους της.

«Η Ελλάδα δεν επιδιώκει νίκες, αλλά επικράτηση τρόπου συμπεριφοράς. Αυτής της συμπεριφοράς που επιτρέπει το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας», ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί» για το διάλογο στον οποίον αναφέρθηκε η τουρκική πλευρά, αποσύροντας το ερευνητικό Oruc Reis από το Καστελόριζο.

Διευκρίνισε, ωστόσο ότι, «δυστυχώς, ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε σημείο που να μπορούμε να πούμε ότι έχουν συμφωνήσει σε έναρξη του διαλόγου, αυτού που διεκόπη το 2016».

Ο Νίκος Δένδιας τόνισε ότι η Ελλάδα δεν έχει άλλες διαφωνίες πέραν της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ με την Τουρκία και επανέλαβε ότι, αυτά είναι τα δύο θέματα που θα συζητήσει με την Τουρκία. «Και αν δεν συμφωνήσουμε, θα πάμε στη Χάγη», σημείωσε σχετικά και εκτίμησε πως, «η Τουρκία θα επιθυμούσε να εμφανίσει διαφορές με την Ελλάδα, οι οποίες είναι ανύπαρκτες». Ξεκαθαρίζοντας, όμως, τη θέση της Ελλάδας σχετικά, είπε πως, «δε σημαίνει ότι θα συζητήσουμε όλα αυτά που ‘βλέπει’ η Τουρκία».

Όπως τόνισε ο Υπουργός, υπάρχουν και άλλα θέματα που θα μπορούσαν να συζητηθούν με την Τουρκία, που όμως δεν αφορούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, όπως αυτό της κατασκευής του πυρηνικού σταθμού που κατασκευάζει η γείτονα χώρα, για τον οποίο θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας, που αφορούν την ευρύτερη περιοχή.

Αναφορικά με τον καθορισμό των θαλάσσιων ζωνών, ξεκαθάρισε πως «πρέπει να υπάρξει διακανονισμός μεταξύ των χωρών. Δε γίνεται μονομερώς» και τόνισε πως, «μια φανταστική συμφωνία, όπως αυτή της Τουρκίας με τη Λιβύη, δηλώνει απλώς πρόθεση».

Ερωτηθείς για τις πρόσφατες διαρροές Τσαβούσογλου ότι υπήρξε μυστικός διάλογος, ο Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι, «η Ελλάδα είναι πάντα ανοιχτή στο να έχει διάλογο με την Τουρκία», ξεκαθαρίζοντας εκ νέου ότι, «το πρώτο και πιο φανερό είναι ότι πρέπει η Άγκυρα να απέχει από προκλήσεις και παραβατικές συμπεριφορές».

«Στην Ελλάδα λειτουργούμε σε ένα πλαίσιο σκέψης, δεν είμαστε μια χώρα που δημιουργούμε εντάσεις. Αυτό που λέμε στην Τουρκία είναι ότι η επικοινωνία με όρους δικαίου είναι ο τρόπος διάλογου», δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών.

Σχετικά με το πρακτικό σκέλος του διαλόγου, εξήγησε ότι, «οι διερευνητικές γίνονται σε επίπεδο πρέσβεων» και εξέφρασε την ελπίδα ότι, θα διεξαχθούν σε ένα τέτοιο κλίμα, που θα μου επιτρέψουν να συναντήσω των ομολόγό μου, που τον θεωρώ φίλο μου».

Διευκρίνισε, ωστόσο ότι, προς το παρόν «είμαστε σε επίπεδο επαφών, που μπορεί να μας επιτρέψουν τις διερευνητικές. Μην το θεωρήσετε κατάκτηση, γιατί δεν έχει φέρει αποτέλεσμα».

«Η Ελλάδα δεν πρόκειται να μπει σε καμία συζήτηση υπό όρους παραβατικότητας ή απειλών», τόνισε.

Σε ερώτηση για το αν σχετίζεται η τουρκική συμπεριφορά με τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, ο Νίκος Δένδιας έκανε σαφές ότι, «η Αγία Σοφία δεν είναι ελληνοτουρκικό πρόβλημα» και υπενθύμισε ότι, «το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει πάρει όλα τα χρόνια τη θέση του Διεθνούς Δικαίου. Που είναι και η θέση της Ελλάδας».

Όσο αφορά στο θέμα του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, ο Υπουργός Εξωτερικών είπε πως, «ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε όλους τους αρχηγούς και όλες οι συζητήσεις έγιναν σε κλίμα θετικό» και αναφερόμενος και στο Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, υπογράμμισε πως, «η εθνική ενότητα είναι τεράστιο κεφάλαιο για τη χώρα μας. Είναι μεγάλο θέμα να διαπραγματεύεσαι στο εξωτερικό με τη στήριξη της αντιπολίτευσης».

Απαντώντας στο αν έπαιξε ρόλο στην υπαναχώρηση της Τουρκίας η Άγκελα Μέρκελ είπε πως, η Γερμανίδα Καγκελάριος «έχει αυξημένο κύρος στην ΕΕ, επίσης η Γερμανία ασκεί την προεδρία της ΕΕ, έχει το καθήκον να χειριστεί την ασφάλεια της ΕΕ».

Συμπλήρωσε δε ότι, «με την Ισπανία κάναμε μεγάλη προσπάθεια».

«Χωρίς διμερείς και διαπροσωπικές σχέσεις, είναι πιο δύσκολο να πετύχεις στις εθνικές σχέσεις», σημείωσε, εξηγώντας ότι, σε θέματα όπως τα ελληνοτουρκικά, χρειάζεται επεξήγηση.

Κληθείς να σχολιάσει την εμφάνισή του με μάσκα του Παναθηναϊκού, είπε πως, «πρέπει να είμαστε σοβαροί και όχι σοβαροφανείς» και ευχήθηκε στον Ολυμπιακό «καλή επιτυχία με την Γουλφς στις 6 Αυγούστου».

Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση για τον ανασχηματισμό, είπε πως «όλοι είμαστε στην κρίση του Πρωθυπουργού, εγώ δεν έχω να κάνω κανένα σχόλιο».