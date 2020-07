Πολιτική

Τσίπρας: Δεν υπάρχουν “γκρίζες ζώνες” στο Αιγαίο

Στην εθνική γραμμή η δήλωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης από την Κω.

Το μήνυμα πως η Ελλάδα έχει μόνο μία διαφορά με την Τουρκία, «αυτή της υφαλοκρηπίδας, την οποία είμαστε έτοιμοι να την επιλύσουμε στη βάση του Διεθνούς Δικαίου με διάλογο, όχι όμως υπό καθεστώς απειλών και εκβιασμού», αλλά και ότι «στο Αιγαίο δεν υπάρχουν "γκρίζες ζώνες" και οι διεθνείς συνθήκες είναι αδιαπραγμάτευτες», έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας από την Κω όπου περιοδεύει από το πρωί.

Σε δήλωσή του μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στην Ανώτατη Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξήρε «το υψηλό επιχειρησιακό επίπεδο, το υψηλό φρόνημα των στρατιωτών και των αξιωματικών που επαγρυπνούν για να φυλάττουν τα κυριαρχικά δικαιώματα και την κυριαρχία της πατρίδας μας».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόνισε πως «διάγουμε μια περίοδο κρίσιμη, τόσο διπλωματικά όσο και αμυντικά. Μια περίοδο κατά την οποία η χώρα οφείλει να εκπέμπει μήνυμα ψυχραιμίας, αλλά και αποφασιστικότητας». «Η χώρα», σημείωσε, «οφείλει να έχει μία σαφή, αλλά και σταθερή ενεργητική εθνική στρατηγική, που να θέλει βεβαίως τον διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου, αλλά και να ξεκαθαρίζει τις κόκκινες γραμμές, αμυντικές και διπλωματικές, που είναι οι γραμμές αυτές που προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών συνθηκών και του Διεθνούς Δικαίου».

Είπε επίσης ότι «έχουμε μόνο μία διαφορά: αυτή της υφαλοκρηπίδας, την οποία είμαστε έτοιμοι να την επιλύσουμε στη βάση του Διεθνούς Δικαίου με διάλογο, όχι όμως υπό καθεστώς απειλών και εκβιασμού». «Στο Αιγαίο δεν υπάρχουν "γκρίζες ζώνες" και οι διεθνείς συνθήκες είναι αδιαπραγμάτευτες», σημείωσε ο κ. Τσίπρας.

«Αυτό είναι το μήνυμα της αποφασιστικότητας και, ταυτόχρονα, της ψυχραιμίας, με την οποία οφείλουμε να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις. Διότι, πρώτον, έχουμε επίγνωση ότι το δίκιο μας πηγάζει από το Διεθνές Δίκαιο και, δεύτερον, έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στην επιχειρησιακή ετοιμότητα και στο φρόνημα των Ενόπλων Δυνάμεων», τόνισε.