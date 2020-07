Παράξενα

Αντί για δίδυμα γέννησε μωρό 5,5 κιλών! (βίντεο)

Η έκπληξη που επεφύλασσε στην γιαγιά του –και όχι μόνο- ο μεγαλόσωμος μπόμπιρας

Ένα μωρό γεννήθηκε με βάρος 5,5 κιλών, προκαλώντας έκπληξη στους συγγενείς του, που περίμεναν δίδυμα.

Όπως δήλωσε η γιαγιά του νεογέννητου, το παιδί ήρθε στη ζωή με καισαρική τομή.

«Περιμέναμε δίδυμα. Μας είχαν πει ότι ήταν δύο και τελικά γεννήθηκε ένα, αλλά μεγάλο.

Είχε κάνει τόσους υπέρηχους και αρχικά φαίνονταν δύο μωρά. Αλλά καταλήξαμε με ένα, που είναι μεγάλο και ζυγίζει πολύ, αλλά κουνιόταν πολύ», δήλωσε ευτυχής η γιαγιά του αγοριού.