Οικονομία

ΗΠΑ: ιστορική “βουτιά” του ΑΕΠ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η συρρίκνωση του ΑΕΠ το δεύτερο τρίμηνο του έτους ήταν υπερτριπλάσια της μεγαλύτερης μείωσης που είχε καταγραφεί στην ιστορία της οικονομίας των ΗΠΑ.

Η αμερικανική οικονομία συρρικνώθηκε με πρωτοφανή ρυθμό το δεύτερο τρίμηνο καθώς η πανδημία της COVID-19 είχε ως αποτέλεσμα την κατακρήμνιση των δαπανών σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενώ η διαφαινόμενη ανάκαμψη απειλείται από την αναζωπύρωση των κρουσμάτων του κορονοϊού.

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν κατέρρευσε με ρυθμό 32,9% με αναγωγή σε ετήσια βάση το περασμένο τρίμηνο –η μεγαλύτερη συρρίκνωση του ΑΕΠ από τότε που η κυβέρνηση άρχισε να συγκεντρώνει τα σχετικά στοιχεία το 1947, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εμπορίου.

Η μείωση του ΑΕΠ είναι υπερτριπλάσια της προηγούμενης μείωσης-ρεκόρ του 10% το δεύτερο τρίμηνο του 1958. Η οικονομία συρρικνώθηκε με ρυθμό 5,0% το πρώτο τρίμηνο.

Οικονομολόγοι σε έρευνα του Reuters ανέμεναν το ΑΕΠ την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου να σημειώσει βουτιά 34,1%.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της ιστορικής βουτιάς του ΑΕΠ αφορά τον Απρίλιο όταν η οικονομική δραστηριότητα τράβηξε σχεδόν χειρόφρενο αφού εστιατόρια, μπαρ και εργοστάσια, μεταξύ άλλων, κατέβασαν ρολά στα μέσα Μαρτίου για να ανακοπεί η εξάπλωση του κορονοϊού.

Αν και η οικονομία άρχισε και πάλι να κινείται τον Μάιο, η δυναμική έχει επιβραδυνθεί λόγω της επανεμφάνισης νέων κρουσμάτων του κορονοϊού. Το γεγονός αυτό πλήττει τις ελπίδες για απότομη ανάκαμψη της ανάπτυξης το τρίτο τρίμηνο.