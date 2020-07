Πολιτική

Υπουργικό Συμβούλιο με “καυτή” ατζέντα

Πολλά και σημαντικά ειναι τα θέματα που θα συζητηθούν στην κρίσιμη συνεδρίαση, υπό τον Πρωθυπουργό

Αύριο, Παρασκευή 31 Ιουλίου, θα συνεδριάσει στις 11:00 υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μέσω τηλεδιάσκεψης, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Τα θέματα της συνεδρίασης είναι:

Ενημέρωση και επόμενα βήματα σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης

Παρουσίαση από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοϊδη του νομοσχεδίου με τίτλο «Ρυθμίσεις σωφρονιστικής νομοθεσίας»

Παρουσίαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα δικονομικών ρυθμίσεων του ν. 3869/2010

Εισήγηση από τον Υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη σχετικά με την προετοιμασία ετήσιου προγράμματος κωδικοποίησης της νομοθεσίας

Παρουσίαση από τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Άκη Σκέρτσο των στοιχείων από το Παρατηρητήριο COVID-19 σχετικά με την αποτίμηση της σταδιακής άρσης των περιορισμών στην οικονομική δραστηριότητα

Εισήγηση από τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Αχ. Καραμανλή σχετικά με τη σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής για την Οδική Ασφάλεια

Εισήγηση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα σχετικά με την επιλογή Αντιπροέδρου Συμβουλίου της Επικρατείας

Εισήγηση από τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα σχετικά με την επιλογή Αντιπροέδρου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Εισήγηση από τον Υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο σχετικά με τον διορισμό Προέδρου και μελών Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Εισήγηση από τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα σχετικά με την επιλογή Υποδιοικητή Τράπεζας της Ελλάδος

Εισήγηση από τον Υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη σχετικά με την σύσταση θέσεων συνεργατών για άτομα με αναπηρία κατ’ εφαρμογή του ν. 4488/2017.