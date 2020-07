Κοινωνία

Καταγγελία στον ΑΝΤ1 για τον ψευτογιατρό: τον “ξεσκέπασα” στην Κύπρο, αλλά…

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο γιατρός που αφού έχασε την σύζυγο του, ανακάλυψε ότι τα σκευάσματα που χορηγούσε ο 47χρονος, περιείχαν… αρωματικά έλαια.

«… Αισθάνομαι και εγώ ένοχος διότι ενώ τον είχα εντοπίσει, θα μπορούσε να είχε "ξεσκεπαστεί", δεν ξέρω που κόλλησε…», ξεσπά γιατρός από την Κύπρο και ένα από τα πρώτα θύματα του Κοντοστάθη.

Ήδη από το 2016 είχε ξεσκεπάσει την δράση του ψευτογιατρού. Είχε ανακαλύψει με χημικές αναλύσεις και αναζήτηση των ανύπαρκτων επιστημoνικών του τίτλων ότι πρόκειται για τσαρλατάνο, είχε απευθυνθεί στις κυπριακές Αρχές, είχε ζητήσει με δικαστική συνδρομή να παρέμβουν οι ελληνικές, όμως ο Κοντοστάθης τότε είχε καταφέρει να ξεγλιστρήσει.

«Την ιστορία της Ελβετίας την ήξερε "παπαγαλιστί", φαντάζομαι από το ίντερνετ, δηλαδή ήξερε τοποθεσίες, κλινικές, διευθύνσεις. Είχαμε πάει στο αμάξι του και παρέλαβα δυο σακίδια με ορούς που υποτίθεται οι οροί περιείχανε τα φάρμακα», δηλώνει στον ΑΝΤ1 ο Κύπριος γιατρός’

H γυναίκα του είχε διαγνωστεί με καρκίνο. Μέσω ενός ηγούμενου γνωστής μονής του αγίου όρους γνώρισε τον Νίκο Κόντο, όπως του συστήθηκε. Λιγο καιρό μετά, σε ξενοδοχείο κοντά στο αεροδρόμιο της Αθήνας του παραδίδει 13.000ευρώ προκειμένου να λάβει τους ορούς με εξειδικευμένα ογκολογικά φάρμακα, που όπως του έλεγε ο ψευτογιατρός, τα οποία δήθεν παρασκεύαζε ο Κοντοστάθης σε εργαστήρια της Ελλάδας και της Ελβετίας: «Μου είπε ότι είχε εργαστήριο που τους παρασκεύαζε στην Αθήνα, τους παρασκεύαζε και στο εξωτερικό. Μας έλεγε διάφορες μπαρούφες».

Όταν ο Κύπριος γιατρός λίγο καιρό μετά έχασε την σύζυγό του, αποφάσισε να τον ξεσκεπάσει: έτσι, έστειλε τους ορούς για ανάλυση στο δημόσιο χημείο της Κύπρου, έστειλε επιστολή στον Πανελλήνιο ιατρικό σύλλογο αναζητώντας τα πτυχία του ψευτογιατρού, ενώ έκανε επίσημη καταγγελία στις Κυπριακές Αρχές: «Ζήτησα να γίνει διερεύνηση το τι περιείχαν οι οροί και αφότου μου είπαν ότι περιείχανε κάποια αρωματικά έλαια, τοτε ζήτησα να προχωρήσει το θέμα. Να δοθούν τα στοιχεία στην Ελληνική Αστυνομία. Ε, και έμεινε εκεί!»

Στο ερώτημα εάν θα μπορούσε να είχε εντοπιστεί από το 2016 απαντά: «Ναι, αν γινότανε με σοβαρότητα! Το αντιληφθήκανε και οι αστυνομικοί από τα αποτελέσματα των αναλύσεων, ότι ήταν τσαρλατάνος. Τώρα αισθάνομαι ένοχος διότι είχανε καταλήξει 7 άτομα!»

Το θύμα από την Κύπρο, μόλις έμαθε την σύλληψή του Κοντοστάθη στην Αθήνα έδωσε εκ νέου κατάθεση στην κυπριακή αστυνομία, προκειμένου να βοηθήσει τις ελληνικές Αρχές για την τιμωρία του ψευτογιατρού.