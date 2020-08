Κοινωνία

Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας

Από το συμβάν δημιουργήθηκε κυκλοφοριακό κομφούζιο, ενώ άγνωστα παραμένουν τα αίτια της φωτιάς...

(φωτό αρχείου)

Στις φλόγες τυλίχθηκε ένα ΙΧ αυτοκίνητο αργά το βράδυ της Παρασκευής στο 20ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας (ύψος Εκάλης).

Από το συμβάν δημιουργήθηκε κυκλοφοριακό κομφούζιο ενώ άγνωστα παραμένουν τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς, αλλά και η κατάσταση της υγείας του οδηγού.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής με οκτώ άνδρες και τρία οχήματα, όπως και κλιμάκιο της αστυνομίας, το οποίο διέκοψε την κυκλοφορία στο ρεύμα προς την Αθήνα.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα ωστόσο η κυκλοφορία των οχημάτων άρχισε να αποκαθίσταται σταδιακά.

Πηγή βίντεο: Yiannis Kapatsos/Facebook