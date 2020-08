Κόσμος

Κορονοϊός: νέο θλιβερό ρεκόρ στις ΗΠΑ μέσα σε 24 ώρες

Σοκάρουν τα αποτελέσματα της νέας έρευνας του Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς που αφορά στη ραγδαία αύξηση κρουσμάτων αλλά και νεκρών στις ΗΠΑ...

Περισσότεροι από 1.442 νέοι θάνατοι λόγω κορονοϊού καταγράφηκαν την Παρασκευή στις ΗΠΑ, σύμφωνα με νέα καταμέτρηση του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς.

Πρόκειται για την τέταρτη συνεχή ημέρα κατά την οποία διαπιστώνονται περισσότεροι από 1.200 θάνατοι στις ΗΠΑ λόγω της επιδημίας covid-19, με τον συνολικό αριθμό των νεκρών στη χώρα να φτάνει πλέον τις 153.268.

Παράλληλα σε διάστημα 24 ωρών καταγράφηκαν και 69.160 νέα κρούσματα του κορονοϊού, αριθμός που παρουσίασε μικρή μείωση σε σχέση με την Πέμπτη.

Από την αρχή της επιδημίας έχουν διαγνωστεί συνολικά στις ΗΠΑ περισσότερες από 4,5 εκατομμύρια μολύνσεις από covid-19.

H ανησυχία στη Φλόριντα είναι ιδιαίτερα μεγάλη, με την πολιτεία να καταγράφει χθες 257 νέους θανάτους από κορονοϊό, αριθμό ρεκόρ για ένα 24ωρο. Εξάλλου στην πολιτεία αυτή έχουν εντοπιστεί περισσότερα από 470.000 κρούσματα και πλέον η Φλόριντα ξεπερνά σε μολύνσεις τη Νέα Υόρκη, η οποία ήταν το επίκεντρο της επιδημίας την άνοιξη.