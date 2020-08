Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Μεξικό: στην τρίτη θέση θανάτων παγκοσμίως

Το Μεξικό ξεπέρασε πλέον την Βρετανία, με την πανδημία να μη δείχνει σημάδια ύφεσης.

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων θανάτων από κορονοϊό στο Μεξικό αυξήθηκε χθες Παρασκευή κατά 688 για να φτάσει στις 46.688, με βάση τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της χώρας, γεγονός που κατατάσσει τη χώρα στην τρίτη θέση παγκοσμίως σε αριθμό νεκρών, μπροστά από τη Βρετανία, σύμφωνα με απολογισμό του Reuters.

Το υπουργείο Υγείας του Μεξικού κατέγραψε επίσης 8.458 νέες μολύνσεις από covid-19, ημερήσιο ρεκόρ, ανεβάζοντας τον απολογισμό των κρουσμάτων σε 424.637.

Η κυβέρνηση της χώρας έχει ανακοινώσει ότι ο πραγματικός αριθμός των κρουσμάτων είναι πιθανόν να είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν τον επιβεβαιωμένων.