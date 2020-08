Αθλητικά

Ολυμπιακός: αγωνία για τον Ζοσέ Σα πριν τη ρεβάνς με τη Γουλβς

Ο βασικός τερματοφύλακας των «ερυθρολεύκων» τραυματίστηκε στη σημερινή προπόνηση.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 6 Αυγούστου στην Αγγλία τη Γουλβς, στον αγώνα ρεβάνς για τη φάση των «16» του Europa League, ωστόσο όλα δείχνουν ότι θα παραταχθεί στην κρίσιμη αυτή αναμέτρηση χωρίς τον Ζοσέ Σα.

Ο βασικός τερματοφύλακας των «ερυθρολεύκων» τραυματίστηκε στη σημερινή προπόνηση και εκφράζονται φόβοι ότι ενδέχεται να έχει υποστεί κάταγμα στον καρπό.

Μετά την εξέλιξη αυτή, ο Πορτογάλος γκολκίπερ θα υποβληθεί σε εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού, την εστία των Πειραιωτών στον αγώνα με τους «λύκους» στο Γουλβερχάμπτον θα πάρει ο Γάλλος Μπόμπι Αλέν.