Φονικές πλημμύρες στο Αφγανιστάν

Τουλάχιστον 15 παιδιά συγκαταλέγονται μεταξύ των θυμάτων. Δεκάδες σπίτια καταστράφηκαν.

(φωτογραφία αρχείου)

Τουλάχιστον 15 παιδιά και μια γυναίκα έχασαν τη ζωή τους από πλημμύρες που σημειώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής σε ένα χωριό στο ανατολικό Αφγανιστάν.

«Το προηγούμενο βράδυ, οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν πλημμύρες (...) Μια γυναίκα και 15 παιδιά, ηλικίας από ενός ως πέντε ετών, έχασαν τη ζωή τους. Άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν», ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της περιοχής Κουζ Κουνάρ, που βρίσκεται στην επαρχία Νανγκαρχάρ.

«Δεκάδες σπίτια καταστράφηκαν», πρόσθεσε ο Ναϊματουλάχ Νουρζάι, διευκρινίζοντας ότι ανθρωπιστικές οργανώσεις βρίσκονται στην περιοχή για να βοηθήσουν τους κατοίκους.

Ο εκπρόσωπος του κυβερνήτη της Νανγκαρχάρ, Αταουλάχ Κογιάνι, πρόσθεσε ότι ακόμη δεν έχει βρεθεί το πτώμα ενός παιδιού.

Στη χώρα είναι συχνές οι πλημμύρες, κυρίως στις επαρχιακές φτωχές περιοχές, όπου πολυάριθμα σπίτια κακής κατασκευής καταρρέουν.