Αθλητικά

Ο πολίστας Μανώλης Πρέκας στον ΑΝΤ1 για την περιπέτειά του με τον κορονοϊό (βίντεο)

Άλλα τέσσερα μέλη της εθνικής ομάδας υδατοσφαίρισης βρέθηκαν θετικά στον ιό.

Ο κορονοϊός ''χτύπησε'' την εθνική ομάδα πόλο των ανδρών. 24 ώρες μετά την επίσημη ανακοίνωση για το πρώτο κρούσμα με τον Μανώλη Πρέκα, άλλα τέσσερα μέλη του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος βρέθηκαν θετικά στον ιό.

Όλοι τους είναι ασυμπτωματικοί και πολύ καλά στην υγεία τους και βρίσκονται σε καραντίνα στα σπίτια τους.

Όλα τα τεστ για τα μέλη της εθνικής ομάδας των γυναικών που προετοιμαζόταν επίσης στο κολυμβητήριο του Άγιου Κοσμά, βγήκαν αρνητικά και οι έλεγχοι θα επαναληφθούν για όλους την προσεχή Τρίτη,

Ο Μανώλης Πρέκας ο οποίος αποτέλεσε το πρώτο θετικό κρούσμα και παραμένει στο σπίτι του, μίλησε στον ΑΝΤ1 για την μάχη με τον κορονοϊό.



Με τον ίδιο να στέλνει ένα μήνυμα σε όλους τους Έλληνες για την έξαρση της πανδημίας του κορονοϊού.