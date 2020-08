Life

Αύγουστος χωρίς πανηγύρια, σε απόγνωση οι καλλιτέχνες (βίντεο)

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλοκαίρι Μαζί" μίλησαν οι τραγουδιστές, Γ. Βελισσάρης και Γ. Καραχρήστος, οι οποίοι εξέφρασαν την απογοήτευση τους για την συνέχιση του μέτρου της απαγόρευσης των πανηγυριών όλο τον Αύγουστο