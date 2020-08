Life

Όλιβερ Στόουν: αν έκανα τώρα κάποια ταινία θα είχα διασυρθεί

Ο διάσημος σκηνοθέτης αναφέρθηκε στις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στο Χόλυγουντ, λόγω του κορονοϊού.

Δύσκολα τα πράγματα στο Χόλυγουντ με την πανδημία του κορονοϊού. Μάλιστα ο σκηνοθέτης Όλιβερ Στόουν παραδέχτηκε ότι αν ξεκινούσε τώρα την καριέρα του μάλλον δεν θα τα κατάφερνε.

Μιλώντας στην ραδιοφωνική εκπομπή του SiriusXM «Jim Norton & Sam Roberts» τόνισε, «Δεν έχω καμία επαφή. Μπορώ να σας πως ότι εάν έκανα κάποια από τις ταινίες τώρα, δεν νομίζω ότι θα είχε διάρκεια. Θα είχα διασυρθεί...».

«Αν θέλετε να το ονομάζεται αυτό πολιτισμό, ακυρώστε τον... εννοώ πως είναι αδύνατο», είπε ο σκηνοθέτης και παραδέχτηκε ότι κάποιες από τις απόψεις και τις αρχές του είναι λίγο ακραίες.

«Θα πρέπει να βάλεις στην άκρη πολλές από τις ευαισθησίες», είπε και πρόσθεσε, «Δυστυχώς για να φτιάξεις μία ταινία πρέπει να έχεις ελευθερία. Μπορεί να γίνεις αγενής. Μπορεί να γίνεις κακός. Και θα πρέπει να κάνεις κάποια πράγματα όπως σαν να περπατάς στις μύτες των ποδιών».