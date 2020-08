Κοινωνία

Φυλακές Τρικάλων: προσπάθησε να περάσει 3 κινητά κρυμμένα σε απόκρυφο σημείο!

Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε όταν κρατούμενος επέστρεψε από πενθήμερη άδεια. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Η επιθυμία του να έχει κινητό τηλέφωνο πίσω από τα κάγκελα φαίνεται πως ήταν μεγάλη, ωστόσο δεν βρήκε και τον πιο ευφάνταστο τρόπο για να τα περάσει

Σύμφωνα με πληροφορίες του TV10.gr ένας 34χρονος, που κρατείται στις Φυλακές της Μπαλκούρας για κλοπές, επέστρεψε το απόγευμα της Κυριακής από την πενθήμερη άδειά του.

Στον εξονυχιστικό έλεγχο όμως στον οποίο υποβάλλονται οι κρατούμενοι πριν επιστρέψουν στα κελιά τους, ο ανιχνευτής μετάλλων «χτύπησε» και τον… μαρτύρησε.

Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι δεν άργησαν να καταλάβουν τι συμβαίνει και όπως διαπιστώθηκε ο 34χρονος έκρυβε στον πρωκτό του τρία κινητά τηλέφωνα και τέσσερις κάρτες sim!

Οδηγήθηκε στο Νοσοκομείο Τρικάλων, όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις, ενώ πριν του δώσουν καθαρτικό …παρέδωσε τα κινητά από μόνος του και παραμένει νοσηλευόμενος.