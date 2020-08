Πολιτική

Λάσετ: Εύσημα στην Κυβέρνηση για οικονομία, κορονοϊό, μεταναστευτικό

Το μεταναστευτικό, θέματα οικονομίας και η πανδημία στο επίκεντρο της συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Γερμανό πρωθυπουργό της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας, Άρμιν Λάσετ. Τι δήλωσαν οι δύο ηγέτες.

Εύσημα στην Ελλάδα για την οικονομία, την αντιμετώπιση του κορονοϊού αλλά και τη διασφάλιση των ελληνικών- ευρωπαϊκών συνόρων, απέδωσε ο πρωθυπουργός του ομόσπονδου κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας/Βεστφαλίας, Άρμιν Λάσετ, κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον Γερμανό πολιτικό να περιγράφει, επιπλέον, τη δυνατότητα διμερούς συνεργασίας στα ενεργειακά θέματα.

«Είναι πολύ σημαντικό που η Ελλάδα κατάφερε να παραμείνει στην ευρωζώνη, βλέπουμε ότι η οικονομική εξέλιξη στην Ελλάδα προδιαγράφεται πάρα πολύ θετική», ήταν η εισαγωγική παρατήρηση του Α. Λάσετ.

Στη συνέχεια ανέφερε πως οι δύο άνδρες θα συζητήσουν ενεργειακά θέματα: με το δεδομένο, όπως σημείωσε, ότι η Ελλάδα προχωρεί στην απολιγνιτοποίηση, επισήμανε πως το κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας/Βεστφαλίας έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει τη χώρα μας, όσον αφορά την αιολική ενέργεια και τα φωτοβολταϊκά.

Επιπλέον, ο Γερμανός πολιτικός εστίασε στο ότι «η Ελλάδα κατάφερε κατά τη διάρκεια της κρίσης του κορονοϊού να αντιμετωπίσει με έξοχο τρόπο την κατάσταση αυτή», υπογραμμίζοντας ιδιαιτέρως πως «στον τουρισμό έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα».

Μίλησε επίσης και για τις «πολύ σημαντικές αποφάσεις» που η ελληνική κυβέρνηση πήρε αυτήν την εβδομάδα στα θέματα ψηφιοποίησης.

Ιδιαίτερα αναλυτικός ήταν ο Γερμανός πολιτικός στο ζήτημα του μεταναστευτικού. Αφού ευχαρίστησε την ελληνική κυβέρνηση για τη δυνατότητα από κοινού επίσκεψης της Λέσβου, απευθυνόμενος προς τον Έλληνα πρωθυπουργό σημείωσε: «Καταφέρατε και βάλατε μια τάξη στο σύστημα διότι η ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων είναι κάτι πολύ σημαντικό». Τόνισε πως «θα πρέπει να δοθεί η απαραίτητη βοήθεια προς την Ελλάδα, είναι ένα κοινό καθήκον, η ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων». Τελικώς, «όταν ένας πρόσφυγας εισέρχεται σε ελληνικό έδαφος, ουσιαστικά εισέρχεται σε ευρωπαϊκό έδαφος», δήλωσε κάνοντας εξάλλου αναφορά τόσο στη φύλαξη των συνόρων όσο και στην ανθρωπιστική αντιμετώπιση των ατόμων που εισέρχονται στην ελληνική επικράτεια.