Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊος: Οι ΗΠΑ πέρασαν σε “νέα φάση” της πανδημίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προειδοποίηση από την επικεφαλής της task force, η οποία συμβουλεύει τον Λευκό Οίκο.

Οι ΗΠΑ έχουν εισέλθει σε «νέα φάση» της πανδημίας του κορονοϊού, που έχει πλέον εξαπλωθεί σε μεγάλο μέρος της αμερικανικής επικράτειας, εκτίμησε η η Ντέμπορα Μπερξ, η επικεφαλής της task force η οποία συμβουλεύει τον Λευκό Οίκο.

«Βρισκόμαστε σε νέα φάση», είπε η Μπερξ σε δηλώσεις της στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN, «αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι διαφορετικό από ό,τι τον Μάρτιο και τον Απρίλιο», σημειώνοντας ωστόσο πως τα μέτρα που εφαρμόζονται σε τοπικό επίπεδο έχουν αρχίσει να φέρνουν αποτελέσματα.

Ο ιός, σύμφωνα με την ειδική, «έχει εξαπλωθεί σε ασυνήθιστο βαθμό. Είναι πλέον παρών τόσο σε αγροτικές, όσο και σε αστικές περιοχές», εξήγησε και προειδοποίησε πως «αυτοί που ζουν σε αγροτικές περιοχές δεν είναι προστατευμένοι» έναντι της πανδημίας.

Η εφαρμογή των συστάσεων, όπως η χρήση μάσκας, η τήρηση ατομικής υγιεινής, ιδίως το συχνό πλύσιμο των χεριών, καθώς και της κοινωνικής απόστασης έχουν πλέον προσλάβει κρίσιμο χαρακτήρα, επέμεινε.

Οι ΗΠΑ κατέγραψαν χθες Κυριακή 47.508 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 και 515 θανάτους εξαιτίας της COVID-19 τις προηγούμενες 24 ώρες, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς.

Συνολικά, οι άνθρωποι που έχουν προσβληθεί ξεπερνούν τους 4,6 εκατ., ενώ ο απολογισμός των θυμάτων της πανδημίας του κορονοϊού έφθασε τους 154.834 νεκρούς στη χώρα που υφίσταται μακράν το πιο βαρύ πλήγμα στον πλανήτη.