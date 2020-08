Παράξενα

Ιρλανδία: Πόσο πωλείται το “σπίτι του διαβόλου”

Το σπίτι χτίστηκε το 1170 από έναν Νορμανδό ιππότη και λέγεται ότι από το 1766 είναι στοιχειωμένο.

Επαγγελματίες παραφυσικών φαινομένων και λάτρεις των φαντασμάτων σημειώνουν: Το Loftus Hall στο Fethard on Sea, στην κομητεία Wexford της Ιρλανδίας, διατίθεται προς πώληση έναντι 3 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το αρχοντικό, γεωργιανού ρυθμού, των 22 υπνοδωματίων που βρίσκεται σε ένα υπέροχο, διαμορφωμένο κτήμα έχει βγει προς πώληση από τους ιδιοκτήτες Aidan και Shane Quigley, οι οποίοι το διέθεταν προς ενοικίαση στους φανατικούς των φαντασμάτων από το 2012.

Το ακίνητο -χτίστηκε το 1170 από έναν Νορμανδό ιππότη- λέγεται ότι από το 1766 είναι στοιχειωμένο, και ήταν γνωστό ως «Redmond Hall».

Ο μύθος λέει, σύμφωνα με την Irish Mirror, ότι ένας μυστηριώδης ξένος έφτασε στο σπίτι κατά τη διάρκεια μίας καταιγίδας. Οι ιδιοκτήτες του, Λόρδος και Λέιντι Τottenham, καθώς και η κόρη τους Λέιντι Anne κάλεσαν τον ξένο στο εσωτερικό του σπιτιού για να προστατευθεί από την καταιγίδα. Στη συνέχεια της βραδιάς έπαιξαν ένα παιχνίδι με χαρτιά και όταν η Λέιντι Anne έσκυψε για να πάρει ένα φύλλο της τράπουλας που της είχε πέσει, είδε ότι ο ξένος είχε πόδια ίδια με τις οπλές του διαβόλου.

Τρόμαξε κι έβαλε τις φωνές. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο διάβολος να εξαφανιστεί σε ένα σύννεφο καπνού και η κόρη των ιδιοκτητών τρελάθηκε, κλειδώθηκε στο δωμάτιο της και σε σύντομο χρονικό διάστημα πέθανε. Από τότε λένε ότι στοιχειώνει το σπίτι.

Με τα χρόνια, το αρχοντικό μετατράπηκε σε σχολείο θηλέων και στη συνέχεια λειτούργησε ως ξενοδοχείο πριν αγοραστεί από τους αδελφούς Quigley το 2011 έναντι 800.000 δολαρίων.

«Πολλοί είπαν ότι υπάρχουν σημεία του σαλονιού, όπου η ατμόσφαιρα, η θερμοκρασία και η γενική αίσθηση προκαλούν ανησυχία», δήλωσαν οι αδελφοί στην Irish Mirror. «Πολλοί άνθρωποι έχουν δει πράγματα που τους προκάλεσαν ερωτηματικά», πρόσθεσαν.