Πολιτική

Τουρκικά ΜΜΕ: η συνθήκη της Λωζάνης αντικείμενο διαπραγμάτευσης Αθήνας – Άγκυρας

Διάβασέ μου το...

Προφανώς η εφημερίδα μεταφέρει τους ευσεβείς πόθους της Άγκυρας για το περιεχόμενο μελλοντικών ελληνοτουρκικών διαπραγματεύσεων.

Η Ελλάδα θέλει να φέρει τη Συνθήκη της Λωζάνης στο τραπέζι, γράφει η εφημερίδα Σοζτζού υπό τον τίτλο “Η Λωζάνη τίθεται στο τραπέζι”.

Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα της αντιπολίτευσης, στη συνάντηση μεταξύ των δύο χωρών θα τεθούν στο τραπέζι όλα τα αμφιλεγόμενα ζητήματα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

«Οι δύο χώρες δε θα προβούν σε καμία δήλωση σχετικά με το περιεχόμενο των συναντήσεων. Μεταξύ των ζητημάτων που θα τεθούν στο τραπέζι θα είναι και τα σημεία της Συνθήκη της Λωζάνης, με τα οποία δεν συμμορφώνεται η Ελλάδα. Η Ελλάδα θα επιμείνει στην επικαιροποίηση της Λωζάνης. Δεν θα γίνει καμία δήλωση σχετικά με τα θέματα που θα συζητηθούν στις συναντήσεις», γράφει η τουρκική εφημερίδα.

Πηγή: philenews/ ΚΥΠΕ