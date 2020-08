Αθλητικά

Ολυμπιακός: Η αποστολή για τον αγώνα με την Γουλβς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πέδρο Μαρτίνς ανακοίνωσε τους παίκτες που θα ταξιδέψουν στην Αγγλία.

Ο Ζοσέ Σα είναι η μοναδική σημαντική απουσία του Ολυμπιακού, εν΄ όψει της ρεβάνς με την Γουλβς για τους «16» του Europa League, που θα διεξαχθεί το βράδυ (22:00) της Πέμπτης στο «Μολινό». Οπως είναι γνωστό, στον πρώτο αγώνα οι «ερυθρόλευκοι» παραχώρησαν ισοπαλία 1-1 στην αγγλική ομάδα και, για να έχουν ελπίδες πρόκρισης, χρειάζονται τουλάχιστον ένα γκολ.

Ο Πέδρο Μαρτίνς ανακοίνωσε την αποστολή που θα ταξιδέψει στην Αγγλία, ενώ δεύτερος τερματοφύλακας -ο Αλέν λογίζεται πλέον βασικός- είναι ο Τζολάκης.

Οι «εκλεκτοί» του Πορτογάλου τεχνικού, είναι οι Αλέν, Μπα, Μπουχαλάκης, Καφού, Σισέ, Ελ Αραμπί, Ελαμπντελαουί, Φορτούνης, Γκασπάρ, Γκιλιέρμε, Χασάν, Καραργύρης, Λοβέρα, Καμαρά, Μαρτίνης, Μασούρας, Παπαδόπουλος, Ραντζέλοβιτς, Σεμέδο, Σουρλής, Τοροσίδης, Τσιμίκας, Τζολάκης, Βαλμπουενά και Ξενιτίδης.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού εν΄ όψει της αναμέτρησης με την Γουλβς, έχει ως εξής:

Τετάρτη 5 Αυγούστου

10:00 Αναχώρηση της αποστολής για το Μπέρμιγχαμ.

20:30 Διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου του Ολυμπιακού με τον Πέδρο Μαρτίνς και τον Παπέ Σισέ.

21:00 Είναι προγραμματισμένη η προπόνηση της ομάδας (ανοιχτή στα ΜΜΕ για 15 λεπτά).

Πέμπτη 6 Αυγούστου

22:00 Γουλβς–Ολυμπιακός στο «Μολινό».