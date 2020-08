Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: “Καμπανάκι” κινδύνου από Χαρδαλιά και νέα μέτρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο υφ. Πολιτικής Προστασίας έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου ενόψει Δεκαπενταύγουστου. Ποια νέα μέτρα ανακοίνωσε.

«Δεν βρισκόμαστε στην περίοδο του lockdown ώστε να υπάρχει ανάγκη να είμαστε κάθε απόγευμα εδώ και ελπίζουμε ότι δεν θα προκύψει ξανά αυτή η ανάγκη», ανέφερε ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, αρμόδιος για την Πολιτική Προστασία και τη Διαχείριση Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, κατά την έκτακτη ενημέρωση με τον καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα για τον κορονοϊό.

«Αν μας δείτε να ξανακάνουμε καθημερινή ενημέρωση με τον κ. Τσιόδρα, αυτό θα σημάνει ότι τα πράγματα έχουν δυσκολέψει ξανά», τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς και ξεκαθάρισε πως δεν επανέρχεται η καθημερινή ενημέρωση.

Συνεχίζοντας, είπε πως «είμαστε εδώ επειδή υπάρχουν σημάδια που μας ανησυχούν και θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή σε όλους, να περιγράψουμε με σαφήνεια την κατάσταση και τα δεδομένα».

Σημείωσε ότι η συγκεκριμένη ενημέρωση θα γίνεται κάθε φορά που κρίνεται ότι υπάρχει λόγος και επισήμανε ότι δεν είμαστε στον Μάρτιο παρόλο που τα κρούσματα έχουν αυξηθεί. Η αύξηση αυτή δεν έχει οδηγήσει σε σημαντική πίεση στο σύστημα υγείας, προσέθεσε.

Ο υφ. Πολιτικής Προστασίας έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου ενόψει Δεκαπενταύγουστου. «Πρέπει να συνεργαστούμε όλοι», επισήμανε και ανακοίνωσε τα νέα μέτρα.

Απαγορεύεται από αύριο στις 7 το πρωί η διέλευση από την Κακαβιά από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί καθημερινά για να εξασφαλιστούν στοχευμένοι έλεγχοι στη διάρκεια της ημέερας ενώ από τη Δευτέρα εγκαθίσταται στο συνοριακό σταθμό μόνιμο κλιμάκιο δειγματοληπτικών ελέγχων.



Από Κυριακή 16 Αυγούστου όποιος εισέρχεται στην Ελλάδα από την Αλβανία μέσω Κακαβιάς υποχρεούνται σε 7ήμερη καραντίνα που θα ελέγχεται σύμφωνα με τη διεύθυνση που θα έχει δηλώσει όποιος εισέρχεται στη χώρα.



Παρατείνεται το όριο των 100 ατόμων σε κοινωνικές εκδηλώσεις, γάμους, βαφτίσια, κηδείες, ως τις 31/08. Το μέτρο αφορά το χώρο τέλεσης του μυστηρίου όσο και στο χώρο δεξιώσεων.



Εντατικοί έλεγχοι θα γίνουν σε εργοστάσια τροφίμων, σε συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης. Στους ελεγκτικούς μηχανισμούς για την τήρηση των κανόνων αποτροπής διασποράς της Covid εντάσσεται και ο ΕΦΕΤ.



Αναλόγως του επιδημιολογικού κινδύνου πλέον θα υπάρχει δυνατότητα περιορισμού του ωραρίου των κέντρων διασκέδασης σε τοπική κλίμακα με σχετική απόφαση της γενικής γραμματείας πολιτικής προστασίας.