Κόσμος

Ισχυρότατη έκρηξη συγκλόνισε τη Βηρυτό (βίντεο-ντοκουμέντο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισοπεδώθηκε κτίριο. Φόβοι για πολλούς νεκρούς. Συγκλονίζουν οι εικόνες από τη στιγμή της έκρηξης.

Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν το απόγευμα της Τρίτης την πρωτεύουσα του Λιβάνου, τη Βηρυτό. Μία από τις δύο ισχυρότατες εκρήξεις, που συντάραξαν τη Βηρυτό, έχει καταγραφεί σε αρκετά βίντεο ντοκουμέντα.

Από το οστικό κύμα αναποδογύρισαν αυτοκίνητα, κτίρια υπέστησαν μεγάλες ζημιές, ενώ υπάρχουν αναφορές για πολλούς τραυματίες. Τα λιβανέζικα τηλεοπτικά δίκτυα έδειξαν εικόνες με ανθρώπους που έχουν καταπλακωθεί από ερείπια.

Πολλοί περιέγραψαν μάλιστα πως νόμιζαν ότι έγινε σεισμός. Στο Αλ Τζαζίρα, δημοσιογράφος του είπε ότι βρισκόταν χιλιόμετρα μακριά και όμως γυαλιά έσπασαν γύρω του.

Η ισχυρή έκρηξη έρχεται τη στιγμή που την ερχομένη Παρασκευή αναμένεται η ετυμηγορία του ειδικού δικαστηρίου του ΟΗΕ, στη δίκη για τη δολοφονία, με παγιδευμένο όχημα, του πρώην πρωθυπουργού Ραφίκ Χαρίρι, το 2005.

Τέσσερις ύποπτοι δικάζονται ερήμην, με την οργάνωση Χεζμπολά να αρνείται κατηγορηματικά την ευθύνη για τη δολοφονία του πρώην πρωθυπουργού.

Οι πληροφορίες από τη Βηρυτό λένε πως η πρώτη έκρηξη έγινε κοντά στο λιμάνι της πόλης, όπου υπάρχουν πάρα πολλές αποθήκες που παραδοθήκαν στις φλόγες, ενώ η δεύτερη πιθανό να σημειώθηκε στη συνοικία όπου διέμενε ο Χαρίρι.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς, αλλά ο υπουργός Υγείας έκανε λόγο για εκατοντάδες τραυματίες. Ήδη έχει δοθεί εντολή σε όλα τα νοσοκομεία της Βηρυτού να ετοιμάζονται για να δεχθούν θύματα των ισχυρών εκρήξεων. Συγκλονίζουν τα ερασιτεχνικό βίντεο που καταγράφουν καρέ-καρέ τη στιγμή της τρομακτικής έκρηξης:

RAW FOOTAGE: Massive explosion shakes Lebanon's capital Beirut; no word yet on cause or casualties @AbirGhattas



pic.twitter.com/U0OgSxVGZc — Breaking911 (@Breaking911) August 4, 2020

Beirut: Monent of explosion pic.twitter.com/ucagaT7P3P — Amichai Stein (@AmichaiStein1) August 4, 2020

Close to ground zero in this video of the explosion in Beirut. pic.twitter.com/cjgZQ4NBG7 — Ian Miles Cheong (@stillgray) August 4, 2020

??What just happened in Lebanon!? pic.twitter.com/OMNKAjhQd5 — Ali Jahangiri (@IR_Alijahangiri) August 4, 2020