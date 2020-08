Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Μεξικό: ασύλληπτες διαστάσεις λαμβάνει η πανδημία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκατοντάδες νεκροί και χιλιάδες νέα κρούσματα καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες.

Το υπουργείο Υγείας του Μεξικού ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι τις προηγούμενες 24 ώρες κατέγραψε άλλους 857 θανάτους εξαιτίας της COVID-19 και 6.148 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2.

Ο απολογισμός της πανδημίας του κορονοϊού στη μεξικανική επικράτεια έφθασε έτσι τους 48.869 νεκρούς επί συνόλου 449.961 ανθρώπων που επιβεβαιώθηκε με εργαστηριακές εξετάσεις ότι προσβλήθηκαν.

Το Μεξικό κατατάσσεται από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας στην τρίτη θέση του μακάβριου παγκόσμιου καταλόγου των κρατών που θρηνούν τα περισσότερα θύματα εξαιτίας της πανδημίας.

Η μεξικανική κυβέρνηση αναγνωρίζει πως ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό στη χώρα των 127 εκατομμυρίων κατοίκων στην πραγματικότητα μάλλον είναι πολύ υψηλότερος από αυτόν που επιβεβαιώνεται με εργαστηριακές εξετάσεις, καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα να γίνεται επαρκής αριθμός τεστ.