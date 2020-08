Κοινωνία

Έκρηξη σε ΑΤΜ στην πρόσοψη σούπερ μάρκετ

Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή και αναζητούνται από τις Αρχές...

Έκρηξη σε μηχάνημα αυτόματης ανάληψης μετρητών (ΑΤΜ) σημειώθηκε τα ξημερώματα στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Περίπου στις 2:00 τα ξημερώματα άγνωστοι ανατίναξαν ΑΤΜ που βρίσκεται σε πρόσοψη σούπερ μάρκετ επί της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν φθορές στο μηχάνημα, ωστόσο, σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες δεν κατάφεραν να αφαιρέσουν χρήματα και τράπηκαν σε φυγή.

Την υπόθεση ερευνά το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.