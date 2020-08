Πολιτική

Γεννηματά: Η Ελλάδα είναι στο πλευρό του Λιβάνου

Η Ελλάδα είναι δίπλα στον Λίβανο σε αυτήν τη δοκιμασία, αναφέρει σε ανάρτησή της η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής.

«Η Ελλάδα είναι δίπλα στον Λίβανο σε αυτήν τη δοκιμασία»: με τα λόγια αυτά, μέσω Twitter, η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής εκφράζει την οδύνη της για την τραγωδία της Βηρυτού.

Όπως, αναλυτικά σημειώνει η Φώφη Γεννηματά, «οι εικόνες από την ανείπωτη καταστροφή στη Βηρυτό συγκλονίζουν. Συλλυπητήρια σε κάθε οικογένεια που θρηνεί. Η Ελλάδα είναι δίπλα στον Λίβανο σε αυτήν τη δοκιμασία».