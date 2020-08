Αθλητικά

Europa League: “Αγγαρεία” έκανε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Οι “κόκκινοι διάβολοι” δυσκολεύτηκαν να κάμψουν την αντίσταση της αυστριακής Λίντσερ. Τι έγινε στα υπόλοιπα ματς της Τετάρτης.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ “ζευγάρωσε” τις νίκες της επί της Λίντσερ, επικρατώντας με 2-1 και πλέον θα συναντήσει την Κοπεγχάγη του Ζέκα στον προημιτελικό της 10ης Αυγούστου στην Κολωνία. Οι Λίνγκαρντ και Μαρσιάλ σημείωσαν τα δύο γκολ των “κόκκινων διαβόλων”, ενώ η αυστριακή ομάδα προηγήθηκε στο 55’ με τέρμα του Βιέζινγκερ.

Η εμπειρία, η ποιότητα και η φανέλα της Ίντερ, “μίλησαν” στον νοκ-άουτ αγώνα με τη Χετάφε για τους “16” του Europa League κι οδήγησαν τους Μιλανέζους στη νίκη με 2-0 και στην πρόκρισή τους στους “8” της διοργάνωσης. Το -υποχρεωτικά- μονό παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες (λόγω της αλλαγής στο format που προκλήθηκε από τη “συμπίεση” στο αγωνιστικό καλεντάρι, έπειτα την πανδημία του κορονοϊού) πραγματοποιήθηκε στο ουδέτερο “Veltins Arena” του Γκεζελγκίρχεν, με τους “νερατζούρι” να σκοράρουν ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, παίρνοντας τη νίκη που τους χάρισε την είσοδό τους στο Final-8 και στον προημιτελικό της 10ης Αυγούστου στο Ντίσελντορφ, με τον νικητή του “ζευγαριού” Ρέιντζερς-Λεβερκούζεν (έχει ξεκάθαρο προβάδισμα η Μπάγερ).

Ο Λουκάκου στο 33’ και ο Έρικσεν στο 82’, σημείωσαν τα δύο γκολ της ιταλικής ομάδας, με τη Χετάφε να χάνει τεράστια ευκαιρία στο 75’ να φέρει το ματς στα όσα με το άστοχο πέναλτι του Μολίνα (άουτ).

Την ίδια ώρα στο “Ολιμπίνσκι” της Ουκρανίας, η Σαχτάρ, έχοντας το μεγάλο προβάδισμα από τη νίκη της με 2-1 στον πρώτο αγώνα με τη Βόλφσμπουργκ στη Γερμανία, διαχειρίστηκε υποδειγματικά το παιχνίδι και... χτύπησε τρεις φορές στα τελευταία λεπτά με τους Μοράες (89', 90'+3'), Σόλομον (90'+1'), φτάνοντας σε ένα άνετο 3-0, που την οδήγησε ακόμη πιο... πανηγυρικά στο Final-8. Και οι δύο ομάδες ολοκλήρωσαν το ματς με 10 παίκτες. Στο 68΄ αποβλήθηκε ο Κοχολάβα της Σαχτάρ και στο 70΄ ο Μπρουκς της Βόλφσμπουργκ.

Η... καλή μέρα φάνηκε από νωρίς για την Κοπεγχάγη, καθώς από τα πρώτα κιόλας λεπτά της ρεβάνς με τη Μπασακσεχίρ, η ομάδα της Δανίας κατάφερε να ισοφαρίσει την ήττα της με 1-0 στον πρώτο αγώνα, φτάνοντας εντέλει στο εμφατικό 3-0, που της χάρισε τη μεγάλη πρόκριση στο Final-8 του Europa League, που θα πραγματοποιηθεί στα γήπεδα της Γερμανίας. Με τον Ζέκα, βασικό και αναντικατάστατο και στα 94 λεπτά, η Κοπεγχάγη πήρε “κεφάλι” στο σκορ με το τέρμα του Γουίντ στο 4'. Στο 52' ο ίδιος παίκτης με πέναλτι ανέτρεψε το σκορ του πρώτου αγώνα, βάζοντας τους Δανούς σε τροχιά πρόκρισης, ενώ στο 62' ο Φαλκ (από ασίστ του Γουίντ) έκανε το τελικό 3-0.