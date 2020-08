Κόσμος

Βηρυτός: θρήνος και οργή στα χαλάσματα

Οι εικόνες από το "Παρίσι της Μέσης Ανατολής" συγκλονίζουν τον πλανήτη, ενώ συνεργεία διάσωσης, από πολλές χώρες του κόσμου, έσεπυσαν στον Λίβανο.

Δεν το χωράει ανθρώπου νους αυτό που συνέβη στην Βηρυτό, μετά την έκρηξη 2.750 τόνων νιτρικού αμμωνίου σε αποθήκη στο Λιμάνι.

Οι γιγαντιαίες εκρήξεις που προκάλεσαν καταστροφή στη Βηρυτό άφησαν πίσω τους 137 νεκρούς, δεκάδες αγνοούμενους, και πάνω από 5.000 τραυματίες, δήλωσε σήμερα στο AFP ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου. "Μέχρι στιγμής, ο απολογισμός είναι περισσότεροι από 137 νεκροί και τουλάχιστον 5.000 τραυματίες", δήλωσε ο Ρίντα Μουσάουι, διευκρινίζοντας ότι νεότερος απολογισμός πιθανόν να ανακοινωθεί στη διάρκεια της ημέρας. Από τις εκρήξεις περίπου 300.000 άνθρωποι έμειναν άστεγοι.

Ανάμεσά στα θύματα είναι και μια Ελληνολιβανέζα, ενώ σε πέντε ανέρχονται μέχρι στιγμής οι έλληνες τραυματίες, δύο από αυτούς σε σοβαρή κατάσταση. Ανάμεσα στους νεκρούς καταμετρώνται και τουλάχιστον 21 Γάλλοι, σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού, η οποία άρχισε χθες Τετάρτη να διενεργεί έρευνα.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε χθες Τετάρτη ότι οι γιγαντιαίες εκρήξεις που προκάλεσαν καταστροφή στη Βηρυτό θα μπορούσαν να οφείλονται σε «δυστύχημα», χωρίς πάντως να πάρει πίσω την πολεμική δήλωση που είχε κάνει την προηγουμένη, όταν είπε πως έμοιαζαν με «φρικτή επίθεση».

«Μπορώ να σας πω πως ό,τι κι αν συνέβη, ήταν φρικτό, αλλά κανένας δεν γνωρίζει στ’ αλήθεια τι ήταν αυτό. Κανένας δεν ξέρει ακόμα», ανέφερε ο μεγιστάνας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί σχεδόν καθημερινά στον Λευκό Οίκο, θεωρητικά για τις προσπάθειες της κυβέρνησής του να αντιμετωπίσει την πανδημία του κορονοϊού.

«Άκουσα και τα δύο πράγματα. Άκουσα δυστύχημα. Άκουσα, ξέρετε, εκρηκτικά. Προφανώς, οφειλόταν σε κάποιο είδος εκρηκτικού, είτε πυροδοτήθηκε βόμβα εσκεμμένα είτε όχι, κατέληξε να είναι βόμβα», κατά τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Κάποιος ίσως «παράτησε φρικτούς εκρηκτικούς μηχανισμούς κι άλλα πράματα, ίσως. Μπορεί να ήταν αυτό. Ίσως ήταν βομβιστική επίθεση. Δεν νομίζω πως μπορεί να το πει οποιοσδήποτε αυτή τη στιγμή», επέμεινε. «Είμαστε αλληλέγγυοι προς τη χώρα αυτή», διαβεβαίωσε ο Τραμπ. «Έχουμε πολύ καλή σχέση με τη χώρα αυτή, αλλά είναι μια χώρα που αντιμετωπίζει κρίση κι έχει πολλά προβλήματα».

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται σήμερα στον Λίβανο, συνοδευόμενος από τον υπουργό Εξωτερικών Ζαν-Ιβ Λεντριάν, όπου σκοπεύει να «επιδώσει το μήνυμα της αδελφότητας και της αλληλεγγύης των Γάλλων» στους πληγέντες και να συζητήσει «την κατάσταση με τις πολιτικές αρχές».

Εξάλλου, ο αρχιτέκτονας Ζαν-Μαρκ Μπονφίς, εγκατεστημένος στον Λίβανο, όπου συνέβαλε ιδίως σε έργα αποκατάστασης κτιρίων τα οποία είχαν καταστραφεί κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, συγκαταλέγεται στα θύματα των εκρήξεων στη Βηρυτό τα οποία θρηνεί η Γαλλία, γνωστοποίησε η γαλλίδα υπουργός Πολιτισμού Ροζλίν Μπασλό.

«Ο γάλλος αρχιτέκτονας Ζαν-Μαρκ Μπονφίς σκοτώθηκε στη φρικιαστική καταστροφή της Βηρυτού. Αποτίνω φόρο τιμής στο μείζον έργο του, όπως η αποκατάσταση πατρογονικών ακινήτων που είχαν καταστραφεί κατά τη διάρκεια του πολέμου στον Λίβανο. Τη Γαλλία και τον Λίβανο ενώνει το πένθος για τον θάνατό του», ανέφερε η υπουργός σε μήνυμά της το βράδυ της Τετάρτης προς Πέμπτη στον λογαριασμό της στο Twitter (@R_Bachelot).