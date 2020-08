Οικονομία

Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1 για “σχέδιο Πισαρίδη”: στόχος να αλλάξουμε τη μοίρα του τόπου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για το δεύτερο κύμα κορονοϊού και τη στήρξη των επιχειρήσεων. Το μήνυμα στην Τουρκία και η άποψή του για το "σχέδιο Πισαρίδη".

Τη στήριξή του στο “σχέδιο Πισαρίδη” εξέφρασε ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας το πρωί στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλοκαίρι Μαζί”.

Όπως είπε, το σχέδιο το εισηγείται ένας κορυφαίος επιστήμονας. “Ο κ. Πισαρίδης είναι ένας κορυφαίος άνθρωπος και όχι κάποιος που δεν γνωρίζει. Τα μέτρα μου αρέσουν, τα θεωρώ στη σωστή κατεύθυνση” τόνισε χαρακτηριστικά.

“Μπροστά μας έχουμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για να αλλάξουμε τη μοίρα αυτού του τόπου, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα της εποχής, να φύγουμε από τις αγκυλώσεις του παρελθόντος και να φτιάξουμε μια ανοιχτή οικονομία και σε αυτό συγκλίνει η κατεύθυνση της “έκθεσης Πισαρίδη”” σημείωσε.

Για τον κορονοϊό τόνισε ότι η χώρα είναι απόλυτα προετοιμασμένη για το ενδεχόμενο ενός δεύτερου σοβαρού κύματος και εξήγησε ότι το φαινόμενο αύξησης των κρουσμάτων, που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες, δεν είναι πρόβλημα της Ελλάδας, αλλά όλου του κόσμου και της Ευρώπης. “Τηρουμένων των αναλογιών, η Ελλάδα είναι σε καλύτερη μοίρα” σχολίασε ο υπουργός. Προέβλεψε δε ότι ο χειμώνας που έρχεται θα είναι πολύ δύσκολος.

Σε ερώτηση για τις κινήσεις της κυβέρνησης, για την ενίσχυση των επιχειρήσεων, απάντησε ότι “όλα τα εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας και ότι άλλα μέτρα λαμβάνουμε έχουν κεντρικό στόχο τη στήριξη των επιχειρήσεων. Δεν θα περάσει ούτε μια μέρα χωρίς να φροντίσουμε την αγορά”.

Τέλος, για τα ελληνοτουρκικά σημείωσε ότι το Πολεμικό μας Ναυτικό ενισχύεται και δυναμώνει και η Τουρκία θα πρέπει να γνωρίζει ότι έχει απέναντί της μια χώρα απολύτως αποφασισμένη να υπερασπιστεί την εθνική της κυριαρχία.

“Η Ελλάδα δεν είναι κράτος κομπάρσος στην περιοχή, ούτε μαριονέτα της Τουρκίας. Εάν η Τουρκία αυτό το συνειδητοποιήσει και έχει σκοπό να έχουμε σχέσεις καλή γειτονίας και ειρήνης, αυτό θα κάνει και η Ελλάδα. Διαφορετικά, θα κάνουμε αυτό που η Ιστορία μας επιβάλλει” κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.