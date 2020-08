Αθλητικά

ΑΕΚ: συμφωνία με Ιατρούδη

Το μόνο που απομένει είναι ο παίκτης να περάσει με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις, στις οποίες θα υποβληθεί...

Παίκτης της ΑΕΚ θα πρέπει να θεωρείται ο Γιάννης Ιατρούδης, καθώς ο 21 ετών επιθετικός συναντήθηκε το πρωί με τον τεχνικό διευθυντή του συλλόγου, Ίλια Ίβιτς, στα γραφεία της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ και «έδωσαν τα χέρια» για συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών.

Πλέον απομένει ο παίκτης να περάσει με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις, στις οποίες θα υποβληθεί, και στη συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιό του, προκειμένου να ανακοινωθεί από την Ένωση και να λάβει μέρος στην προετοιμασία.

Ο νεαρός άσος έμεινε πριν από λίγο καιρό ελεύθερος από τον Εργοτέλη, με τον οποίο κατέγραψε στη διάρκεια της σεζόν 2019-20 πέντε συμμετοχές (τρεις στη Super League 2 και δύο στο Κύπελλο) με απολογισμό ένα γκολ και μια ασίστ, καθώς στις αρχές του περασμένου Νοεμβρίου υπέστη ρήξη χιαστών. Ο Ιατρούδης αγωνίστηκε στον Εργοτέλη για τρία χρόνια, στην διάρκεια των οποίων μέτρησε 12 γκολ και πέντε ασίστ σε 64 παιχνίδια.