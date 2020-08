Πολιτισμός

Αγάθωνας: Το “τελευταίο αντίο” υπό τους ήχους ρεμπέτικης μουσικής (βίντεο)

Ο χαμός του σπουδαίου ρεμπέτη, σε ηλικία μόλις 65 ετών, σκόρπισε θλίψη σε όλη την Ελλάδα.

Το μεσημέρι της Πέμπτης, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τον Ευαγγελισμό Λαγκαδά, λίγο έξω από την Θεσσαλονίκη, συγγενείς και φίλοι είπαν το “τελευταίο αντίο” στον Αγάθωνα, ο οποίος “σφράγισε” με την παρουσία του το ελληνικό τραγούδι και ειδικά το ρεμπέτικο.

Σε μια σεμνή τελετή στo κοιμητήριo του χωριού, έγινε η ταφή του, παρουσία δεκάδων ανθρώπων που τηρούσαν τις αποστάσεις, λόγω των μέτρων για την πανδημία.

Ο ήχος του μπαγλαμά σκόρπισε συγκίνηση στους παρευρισκόμενους, και όλοι τους είχαν ένα καλό λόγο να πουν για τον Αγάθωνα, όπως μεταδίδει το thes.gr.

Λίγα λόγια εκφώνησε εκπρόσωπος του ΚΚΕ, αφού ο μουσικός είχε πολλές φορές εκφραστεί για τις αριστερές του ρίζες και λάμβανε μέρος στα φεστιβάλ της ΚΝΕ, όπως ήταν προγραμματισμένο να γίνει και φέτος.

Με ανάρτησή του στα social media, το συγκρότημα Koza Mostra, με το οποίο ο Αγάθωνας είχε διαγωνιστεί στη Eurovision, το 2013, θέλησε να αποχαιρετήσει τον γνωστό τραγουδιστή: «Είναι τόσο σκληρό για εμάς. Ο υπέροχος φίλος μας, Αγάθωνας, πέθανε το πρωί. Δεν υπάρχουν λέξεις για να περιγράψουν τον πόνο μας. Η σκέψη μας είναι στην οικογένειά του», έγραψαν χαρακτηριστικά οι Koza Mostra στην ανάρτησή τους.