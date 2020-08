Κοινωνία

Άγρια καταδίωξη από τη Δάφνη μέχρι το Ζεφύρι

Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ενώ συνελήφθησαν δύο άτομα.

Σκηνές βγαλμένες από χολιγουντιανή ταινία εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν άρχισε καταδίωξη στη Δάφνη και κατέληξε στο… Ζεφύρι!

Σύμφωνα με πληροφορίες, έπειτα από καταγγελία για ληστεία σε σπίτι στη Δάφνη, αστυνομικοί εντόπισαν ένα ύποπτο αυτοκίνητο, το οποίο αρχικά παρακολουθούσαν. Όταν οι φερόμενοι ως δράστες, που είναι Ρομά, αντιλήφθηκαν τους αστυνομικούς, προσπάθησαν να διαφύγουν και ακολούθησε καταδίωξη.

Στη διάρκεια της καταδίωξης, επιχείρησαν να εμβολίσουν μοτοσικλετιστές της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο αστυνομικοί.

Η καταδίωξη τελείωσε στο Ζεφύρι, όπου συνελήφθησαν δύο άνδρες και μία γυναίκα αναζητείται.