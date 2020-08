Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ισπανία: Σε καραντίνα πόλη 32000 κατοίκων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυξάνονται τα τοπικά lockdown σε μια προσπάθεια να περιορίστει τη διασπορά του ιού. Τα μέτρα των ισπανικών Αρχών.

Οι 32.000 κάτοικοι της Αράντα ντε Ντουέρο, σε απόσταση 150 χλμ βόρεια της Μαδρίτης, τέθηκαν από σήμερα σε καραντίνα 14 ημερών, μία από τις πολλές τοπικές καραντίνες που επιβάλλονται στην Ισπανία σε μια προσπάθεια των αρχών να περιορίσουν τη διασπορά του νέου κορονοϊού.

Ενάμιση μήνα μετά την πλήρη άρση του lockdown στην Ισπανία, η Αράντα ντε Ντουέρο στην αυτόνομη κοινότητα Καστίλη και Λεόν, γνωστή για τους αμπελώνες της, επαναφέρει τους περιορισμούς στις μετακινήσεις και την απαγόρευση της εισόδου ή εξόδου από την κοινότητα αυτή.

Τοπικές καραντίνες έχουν ήδη επιβληθεί κυρίως στη Χώρα των Βάσκων, την Καταλονία και την Αραγονία. Η Ισπανία, μία από τις πλέον πληγείσες χώρες από την πανδημία, μετρά έως σήμερα 310.000 κρούσματα και 28.500 θανάτους.

Η αστυνομία εγκατέστησε σημεία ελέγχου περιμετρικά της πόλης, η οποία θα παραμείνει σε αποκλεισμό για τουλάχιστον 2 εβδομάδες, όπως διαπίστωσε ένας φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου. Οι δυνάμεις επιβολής του νόμου ελέγχουν τις ταυτότητες όσων επιθυμούν να μεταβούν στην Αράντα ντε Ντουέρο και εμποδίζουν οποιονδήποτε θέλει να φύγει, εκτός κι αν διαπιστώνεται σοβαρός λόγος.

Σε κάποια φορτηγά με εμπορεύματα επιτρέπεται να εισέλθουν στην πόλη, διευκρινίζει ο φωτορεπόρτερ του AFP.

«Όλα είναι πολύ ήρεμα, σίγουρα φοβόμαστε λίγο. Κάποια καταστήματα έκλεισαν, όμως στην τελική μοιάζει σχεδόν σαν μια κανονική ημέρα. Σίγουρα το ηθικό μας έχει λίγο πέσει, διότι δεν γνωρίζουμε τι θα συμβεί», είπε σε τηλεφωνική συνομιλία με το Γαλλικό Πρακτορείο η Μαρία Χοσέ Φερνάνδεθ, μια πωλήτρια σε κατάστημα ρούχων, ηλικίας 27 ετών.

Παρά την αξιοσημείωτη αύξηση των κρουσμάτων Covid-19 με 19.405 νέες μολύνσεις τις τελευταίες 7 ημέρες, το υπουργείο Υγείας διαβεβαίωσε χθες ότι η Ισπανία δεν βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα δεύτερο κύμα της επιδημίας.

Οι πλέον πληγείσες περιφέρειες είναι η Καταλονία (βορειοανατολικά) με περισσότερα από 5.100 κρούσματα που διαγνώστηκαν αυτήν την εβδομάδα και η γειτονική Αραγονία με 4.100 κρούσματα.

Οι τοπικές καραντίνες που επιβάλλονται ποικίλλουν ανάλογα την περιοχή: η Βαρκελώνη, για παράδειγμα, κάλεσε τους κατοίκους της να μην βγαίνουν από τα σπίτια τους, ενώ στην Αράντα ντε Ντουέρο εφαρμόζεται αυστηρός αστυνομικός έλεγχος.