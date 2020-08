Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Γαλλία: Νέο ρεκόρ κρουσμάτων το τελευταίο 24ωρο

Επιταχύνεται η διασπορά του ιού στη χώρα, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις Αρχές.

Τα κρούσματα του νέου κορονοϊού συνεχίζουν να αυξάνονται τις τελευταίες ημέρες στη Γαλλία, όπου τις τελευταίες 24 ώρες εντοπίστηκαν 2.288 μολύνσεις, αριθμός που δεν έχει καταγραφεί στη χώρα από τον περασμένο Μάιο.

Συνολικά, περισσότερα από 9.330 νέα κρούσματα καταγράφηκαν μέσα σε μία εβδομάδα, εκ των οποίων τα 1.604 την Πέμπτη και 1.695 την Τετάρτη. Από τα τέλη Ιουλίου καθημερινά οι νέες μολύνσεις ξεπερνούν τις 1.000.

«Οι δείκτες επιδεινώνονται, επιβεβαιώνοντας την πιο ενεργή κυκλοφορία του ιού σε όλη τη χώρα, ιδίως μεταξύ των νεαρών ενηλίκων», ανέφερε η Γενική Διεύθυνση Υγείας καλώντας τους πολίτες να είναι «σε εγρήγορση».

Οι θάνατοι αυξήθηκαν κατά 12, φτάνοντας τους 30.324. Ωστόσο, έχει μειωθεί στους 5.011 ο αριθμός των ανθρώπων που νοσηλεύονται και στους 383 εκείνων που βρίσκονται στην Εντατική. Στην κορύφωση της πανδημίας, στις 8 Απριλίου, οι νοσηλευόμενοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας έφτασαν τους 7.148.