Κορονοϊός: επί τάπητος νέα μέτρα εν όψει Δεκαπενταύγουστου

Κρίσιμη εβδομάδα αφύπνισης χαρακτήρισε αυτή που έρχεται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Την ανάγκη για ισχυρά κοινωνικά αντανακλαστικά τόνισε ο πρωθυπουργός.

Νέα μέτρα για τη μη εξάπλωση του κορονοϊού φαίνεται ότι υπάρχουν στο τραπέζι της κυβέρνησης, τόσο λόγω της συνεχούς αύξησης των κρουσμάτων, όσο και εν όψει του εορτασμού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Στην τελευταία ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας έκανε λόγο για μια κρίσιμη εβδομάδα αφύπνισης και πρόσθεσε ότι αν χρειαστεί να παρθούν πρόσθετα μέτρα, εν όψει του Δεκαπενταύγουστου, θα αποφασιστούν μετά τη σύσκεψη της Δευτέρας.

Από πλευράς του ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε χθες στην ανάγκη για ισχυρά κοινωνικά αντανακλαστικά, επισημαίνοντας πως απαιτείται να περιοριστεί τώρα εν τη γενέσει του η νέα έξαρση στα κρούσματα του κορονοϊού.

Άλλωστε, ήδη η Πολιτική Προστασία ενημέρωσε χθες ότι αναστέλλονται όλες οι λιτανείες για το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς και οι πάσης φύσεως εμποροπανηγύρεις. Επίσης, επεκτείνεται έως 31 Αυγούστου 2020 το μέτρο της απαγόρευσης όρθιων πελατών σε όλα τα νυχτερινά κέντρα μπαρ, κλαμπ, κέντρα ζωντανής μουσικής, μπαρ-εστιατόρια, καφέ-μπαρ κλπ, με δυνατότητα μετατροπής χρήσης σε καταστήματα με τραπεζοκαθίσματα.

Τέλος, οι επισκέπτες από την Μάλτα, από την Τετάρτη 12 Αυγούστου 2020 και ώρα 00:01, υποχρεούνται να επιδεικνύουν αρνητικό αποτέλεσμα μοριακού ελέγχου (PCR) για τον κορονοϊό, που θα έχει διενεργηθεί μέχρι 72 ώρες πριν την είσοδό τους στην Ελλάδα.

Χθες, εξάλλου, ανακοινώθηκαν 151 νέα κρούσματα κορονοϊού, εκ των οποίων τα επτά εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 5.270 και από αυτά το 54,6% αφορά άνδρες. 1.379 (26,2%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.611 (49,5%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 14 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 70 ετών. Τρεις (21,4%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 71,4% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 129 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.