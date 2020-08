Κοινωνία

Κακοκαιρία “Θάλεια”: Ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική

Καταιγίδες, χαλάζι και δυνατοί άνεμοι και σήμερα. Σε ποιες περιοχές θα «ανοίξουν» οι ουρανοί. Πότε αναμένεται βελτίωση. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα στο Ιόνιο, στο Βόρειο Αιγαίο, στην Εύβοια και στα ηπειρωτικά, πλην της Θράκης, ενώ ασθενή φαινόμενα ενδέχεται να σημειωθούν και στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι ισχυρά και υπάρχει πιθανότητα χαλαζοπτώσεων. Ισχυρά φαινόμενα αναμένονται και στην Αττική από το μεσημέρι.

Σταδιακή βελτίωση του καιρού θα υπάρξει κατά τη διάρκεια της Κυριακής, που θα είναι η πέμπτη και τελευταία ημέρα της «Θάλειας», οπότε τα φαινόμενα θα είναι ασθενέστερα και τοπικού χαρακτήρα.

