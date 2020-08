Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κυλλήνη: Τι έδειξαν τα τεστ σε δομή μεταναστών

Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ προχώρησε σε ελέγχους μετά τον εντοπισμό τριών κρουσμάτων σε έναν γιατρό και δύο υπαλλήλους.

Αρνητικά βγήκαν τα 80 τεστ που έγιναν στους μετανάστες δομής στην Κυλλήνη, όπου είχαν επιβεβαιωθεί τρία κρούσματα σε εργαζόμενους (έναν γιατρό του ΕΟΔΥ και δύο υπαλλήλους του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης).

Ο ΕΟΔΥ προχώρησε στην δειγματοληψία και μετά το αποτέλεσμα αίρονται οι έκτακτοι περιορισμοί στην κυκλοφορία των μεταναστών, εξακολουθούν βεβαίως να ισχύουν οι περιορισμοί που έχουν τεθεί από την αρχή σχεδόν της πανδημίας.