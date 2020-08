Κόσμος

Συντριβή Canadair στη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς (εικόνες)

Το Καναντέρ συμμετείχε σε επιχείρηση για την κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην κοινότητα Λιντόζου.

Πορτογαλικό πυροσβεστικό αεροσκάφος συνετρίβη χθες Σάββατο στην Ισπανία ενώ συμμετείχε στις προσπάθειες κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς στα βόρεια σύνορα της Πορτογαλίας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο ένας από τους χειριστές του, ανακοίνωσε η Πολιτική Προστασία.

Ο ένας πιλότος, Πορτογάλος, 65 ετών, υπέκυψε επιτόπου, λίγη ώρα μετά την άφιξη τραυματιοφορέων. Ο άλλος χειριστής, Ισπανός, 39 ετών, έχει τραυματιστεί βαριά και διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο στη Βιάνα ντου Καστέλου, στο βορειοδυτικό άκρο της Πορτογαλίας.

«Το δυστύχημα έγινε στην ισπανική επικράτεια, ένα-δυο χιλιόμετρα από τα σύνορα» των δύο χωρών της Ιβηρικής, διευκρίνισε με δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε η πορτογαλική Εθνική Αρχή Πολιτικής Προστασίας.

Το αεροσκάφος τύπου Canadair «συνετρίβη σε κατοικημένη ορεινή περιοχή» λίγη ώρα αφότου είχε ολοκληρώσει ελιγμό για «τη φόρτωση νερού», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Πέδρου Αραούζου, αξιωματικός της πορτογαλικής Πολιτικής Προστασίας.

Το Καναντέρ συμμετείχε σε επιχείρηση για την κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην κοινότητα Λιντόζου, στην καρδιά του Εθνικού Πάρκου Πενέδα-Ζερές, φυσικού συνόρου με την ισπανική περιφέρεια της Γαλικίας.

Την ώρα του δυστυχήματος, επτά πορτογαλικά και τέσσερα ισπανικά αεροσκάφη επιχειρούσαν να σβήσουν τη φωτιά, μαζί με περίπου εκατό στελέχη του πορτογαλικού πυροσβεστικού σώματος.





Hay dos incendios, el #IFManinLobios a donde nos dirigiamos #Brif Laza y otro incendio provocado por accidente de un hidroavion que imaginamos estaria trabajando en ese incendio...El foca parece ser que es de Portugal. Nosotros bajamos donde este ultimo. pic.twitter.com/uUgTb9GS6X — Diario de un Bombero (@BrifLaza) August 8, 2020