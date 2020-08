Πολιτική

Βηρυτός: αποστολή βοήθειας από την Ελλάδα με το Αρματαγωγό Ικαρία

Η Μονάδα του Πολεμικού Ναυτικού μεταφέρει Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό, φαρμακευτικό υλικό καθώς και υλικά που έχει συγκεντρώσει το Υφυπουργείο Πολιτικής Προστασίας.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 9 Αυγούστου 2020, με εντολή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νικολάου Παναγιωτόπουλου και σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εξωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, το Αρματαγωγό (Α/Γ) ΙΚΑΡΙΑ απέπλευσε με προορισμό το λιμάνι της Βηρυτού, στο πλαίσιο συνδρομής της Ελλάδας στο Λίβανο στην αντιμετώπιση των συνεπειών της έκρηξης της 4ης Αυγούστου 2020.

Η Μονάδα του Πολεμικού Ναυτικού μεταφέρει Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό των ΕΔ, φαρμακευτικό υλικό καθώς και υλικά που έχει συγκεντρώσει το Υφυπουργείο Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης Κρίσεων.

Επίσης κατόπιν αιτήματος της Κύπρου, το Α/Γ θα φορτώσει υλικά από το Λιμάνι της Λεμεσού με τα οποία συνδράμει η Κυπριακή Δημοκρατία στην Κυβέρνηση του Λιβάνου.

Κατά την παραμονή του πλοίου στο λιμάνι της Βηρυτού, έχουν δοθεί και θα εφαρμόζονται από όλους τους επιβαίνοντες, συγκεκριμένες οδηγίες και πρωτόκολλα για την προστασία από την πανδημία COVID-19 σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας.