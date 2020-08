Πολιτική

ΚΚΕ: η Εύβοια να κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης

Για τραγικές ελλείψεις στις υποδομές και την πολιτική προστασία κάνει λόγο το ΚΚΕ και ζητά άμεσα μέτρα για τους κατοίκους της Εύβοιας.

Τετραπλή παρέμβαση, κινητοποίηση όλων των δυνάμεων του κρατικού μηχανισμού, λήψη άμεσων μέτρων απεγκλωβισμού, κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και μέτρα ανακούφισης των πληγέντων, ζητά για την Εύβοια το ΚΚΕ, που αναδεικνύει, επιπλέον, την έλλειψη των αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων.

Σε ανακοίνωση του γραφείου Τύπου επισημαίνεται ότι «για μια ακόμη φορά η πολύπαθη Εύβοια βρίσκεται στο έλεος φυσικών καταστροφών που στοιχίζουν μάλιστα σε ανθρώπινες ζωές. Είναι επιτακτική ανάγκη να κινητοποιηθούν όλες οι δυνάμεις του κρατικού μηχανισμού για να στηριχθούν οι κάτοικοι των περιοχών που υπέστησαν τις καταστροφές, να παρθούν άμεσα μέτρα διάσωσης και απεγκλωβισμού, να κηρυχτεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, να υπάρξουν μέτρα ανακούφισης των πληγέντων και αποκατάστασης των ζημιών.

Οι πλημμύρες πλήττουν για πολλοστή φορά περιοχές της Εύβοιας που εδώ και χρόνια "φωνάζουν για την έλλειψη των αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων. Απέναντι όμως σε αυτήν την αναγκαιότητα είναι εξίσου εκκωφαντική η απραξία και της σημερινής κυβέρνησης της ΝΔ, των περιφερειακών και δημοτικών αρχών». Όπως υποστηρίζει το ΚΚΕ, «οι κυβερνήσεις και όλοι οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς, ενώ γνωρίζουν με λεπτομέρειες την όξυνση του προβλήματος και τον επείγοντα χαρακτήρα των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, υλοποιούν έργα και υποδομές, με κριτήριο την κερδοφορία του κεφαλαίου και όχι την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Αυτή η πολιτική είναι που οδηγεί εν έτει 2020 να χάνονται ζωές και οι λαϊκές οικογένειες να βλέπουν τις περιουσίες και τους κόπους τους να χάνονται.

Για μία ακόμα φορά αναδεικνύονται οι τραγικές ελλείψεις στις υποδομές και την πολιτική προστασία, που εκθέτουν τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Αναδεικνύεται ο άναρχος αντιλαϊκός χαρακτήρας της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Αναδεικνύεται τελικά η περιφρονητική στάση απέναντι στον άνθρωπο, που χαρακτηρίζει το καπιταλιστικό σύστημα και όσους το υπηρετούν».

Το γραφείο Τύπου γνωστοποιεί, τέλος, ότι ο βουλευτής Εύβοιας του ΚΚΕ, Γιώργος Μαρίνος, ο οποίος από το πρωί βρίσκεται στην πληγείσα περιοχή, επικοινώνησε με τον περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας και ζήτησε να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.