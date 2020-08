Πολιτική

Πολιτική αντιπαράθεση μετά τις φονικές πλημμύρες στην Εύβοια

Σφοδρές επικρίσεις για την αντίδραση του κρατικού μηχανισμού, από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Την ώρα που η Εύβοια μετρά τις πληγές της από τη φονική θεομηνία που έπληξε την περιοχή, πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει αναφορικά με την αντίδραση του κρατικού μηχανισμού.

Στην Εύβοια θα μεταβεί την Δευτέρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος σε μήνυμά του στα social media εξέφρασε τη βαθιά του οδύνη για τις απώλειες ζωών. «Εκφράζω τη βαθιά μου οδύνη για τους συνανθρώπους μας, που έχασαν τη ζωή τους στην Εύβοια και τα θερμά μου συλλυπητήρια στους οικείους τους. Ενημερώνομαι συνεχώς για την πορεία των διασώσεων και την έκταση της καταστροφής και αύριο θα μεταβώ στην πληγείσα περιοχή» τόνισε στο μήνυμά του.

Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος επισκέφθηκε τον τόπο της καταστροφής, τόνισε μεταξύ άλλων πως «Σήμερα σώθηκαν πολλές ζωές, έγιναν πολλοί απεγκλωβισμοί. Η σκέψη μας είναι στους ανθρώπους που δεν τα κατάφεραν». Παράλληλα, ανέφερε πως «αν λειτουργούσε το “112” θα είχαμε εκατόμβη», σημειώνοντας πως το 112 είναι ένα επιχειρησιακό εργαλείο, δεν είναι πανάκεια».

«Είναι πλέον ολοφάνερο πως η μοναδική ικανότητα που διαθέτει το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη είναι οι επικοινωνιακές φιέστες και τίποτε παραπάνω», σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Προσθέτει ότι «οι δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού, Ν. Χαρδαλιά, αποτελούν μνημείο προκλητικότητας, καθώς έφτασε στο σημείο να ισχυριστεί ότι η γραμμή 112 δεν λειτούργησε για να μην υπάρξουν θύματα! Και την ίδια στιγμή, παραδέχτηκε ότι ενώ γνώριζαν για τις καιρικές συνθήκες, δεν έκαναν τίποτα προκειμένου να προλάβει τα χειρότερα». Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι «η κομματικοποίηση και πλήρης διάλυση της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας από την κυβέρνηση της ΝΔ έχει τραγικά αποτελέσματα». Προσθέτει ότι την ίδια στιγμή, «αναδεικνύονται οι διαχρονικές ευθύνες της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην υλοποίηση των απαραίτητων αντιπλημμυρικών έργων».

«Σε αυτές τις τραγικές στιγμές δεν συγχωρείται καμιά ολιγωρία και αδράνεια της κρατικής μηχανής. Παρά την επίσημη πρόγνωση της μετεωρολογικής υπηρεσίας για την εκδήλωση έκτακτων καιρικών φαινομένων, δεν ελήφθησαν δυστυχώς τα προληπτικά μέτρα που αρμόζουν στην πρόβλεψη τέτοιας κακοκαιρίας», υπογραμμίζει το Κίνημα Αλλαγής. Κάλεσε, τέλος, όλους τους αρμόδιους «έστω και τώρα, να καταβάλουν το μέγιστο των προσπαθειών τους για την προστασία των ανθρώπων, τον περιορισμό των συνεπειών της καταστροφής και την άμεση και αποτελεσματική στήριξη των πληγέντων».

Τετραπλή παρέμβαση, κινητοποίηση όλων των δυνάμεων του κρατικού μηχανισμού, λήψη άμεσων μέτρων απεγκλωβισμού, κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και μέτρα ανακούφισης των πληγέντων, ζητά για την Εύβοια το ΚΚΕ, που αναδεικνύει, επιπλέον, την έλλειψη των αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων. Για ακόμη μία φορά, υπογραμμίζει το ΚΚΕ, «αναδεικνύονται οι τραγικές ελλείψεις στις υποδομές και την πολιτική προστασία, που εκθέτουν τις κυβερνητικές εξαγγελίες».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ανέφερε: «Εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήρια και την συμπαράσταση στους κατοίκους, αλλά την οργή μας για την κυβερνητική ανικανότητα στο όριο της επικινδυνότητας πλέον». Παράλληλα συμπληρώνει: «Δόλος συμφερόντων που υπηρετεί (;) αλλά σίγουρα εξυπηρετεί η κυβέρνηση: Στα καμένα της Εύβοιας φύτρωσαν μόνο... ανεμογεννήτριες».

Σφοδρή επίθεση κατά του Νίκου Χαρδαλιά, εξαπολύει το ΜέΡΑ25, με αφορμή τις δηλώσεις του κυβερνητικού αξιωματούχου στην Εύβοια. Όπως επισημαίνει, μεταξύ άλλων, «ένας υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας που ομολογεί ότι τυχόν παρέμβασή του μέσω των επιχειρησιακών εργαλείων του θα προκαλούσε εκατόμβες νεκρών, έχει αυτοκαταργήσει το ρόλο του».