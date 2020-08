Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - πρόβλεψη σοκ: Μάσκα παντού, τηλεργασία και lockdown αλλιώς 700 κρούσματα ημερησίως

Τρόμο προκαλούν οι προβλέψεις από την ερευνητική ομάδα HERACLES και το ΑΠΘ. Ποια μέτρα προτείνουν… τώρα για να μην μετατραπεί ο κορονοϊός σε εφιάλτη

Τρομακτικές είναι οι προβλέψεις από την ερευνητική ομάδα HERACLES και το ΑΠΘ για την πορεία του κορονοϊού στη χώρα μας προτείνοντας συγκεκριμένα μέτρα, προκειμένου ο ιός να μην μετατραπεί σε εφιάλτη.

Κοινωνική απόσταση και μάσκα παντού, τηλεργασία άμεσα και τοπικό lockdown στην Κεντρική Μακεδονία είναι μέτρα άμεσης εφαρμογής που μπορούν να ανακόψουν την πορεία της πανδημίας που έχει προκαλέσει ο κορονοϊός τονίζοντας πως αν δεν διακοπεί η πορεία εξάπλωσης του που καταγράφει ο κορονοϊός τώρα, θα ξεπεράσουμε τα 700 κρούσματα την ημέρα μέχρι το τέλος του 2020.

Αυτά είναι τα δεδομένα που παρουσιάζει η ερευνητική ομάδα HERACLES για το Εκθεσίωμα και την Υγεία του Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας και το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ, με επικεφαλής τον καθηγητή Δημοσθένη Σαρηγιάννη.

Συγκεκριμένα, η μελέτη αναφέρει πως αν δεν τηρηθούν τα μέτρα που έχει ανακοινωθεί από την κυβέρνηση και τις υγειονομικές αρχές, τότε η κατάσταση στο τέλος του έτους θα είναι δραματική.

Τα μέτρα που προτείνονται είναι:

- H μαζική εφαρμογή των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης σε κλειστούς χώρους, εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, χώρους γραφείων (δημοσίων υπηρεσιών ή ιδιωτικών επιχειρήσεων) και άλλους κλειστούς και ανοιχτούς χώρους συνάθροισης κοινού) και σε μέσα μαζικής μεταφοράς (με περιορισμό στο 50% της πληρότητάς τους και ανάλογη αύξηση των δρομολογίων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού), την τήρηση κανόνων κοινωνικής απόστασης και χρησιμοποίησης μέσων προστασίας σε χώρους θρησκευτικής λατρείας.

- Η αποφυγή άσκοπου συγχρωτισμού και μαζικών κοινωνικών εκδηλώσεων (θέτοντας όριο 10 ατόμων για ιδιωτικές ή δημόσιες συναθροίσεις)

- Η υποχρεωτική χρήση μάσκας για τους εργαζόμενους σε όλους τους εργασιακούς χώρους και μάλιστα τη διαθεσιμότητα της μάσκας από τον ίδιο τον εργοδότη (με το κίνητρο των φορολογικών ελαφρύνσεων)

- Η υποχρεωτική και ορθή χρήση μάσκας από όλους σε όλους τους εσωτερικούς χώρους και σε εξωτερικούς χώρους όπου κρίνεται αναγκαίο (εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, χώροι γραφείων (δημοσίων υπηρεσιών ή ιδιωτικών επιχειρήσεων) και άλλοι κλειστοί και ανοιχτοί χώροι συνάθροισης κοινού)

- Η άμεση ένταξη του 75% των δημοσίων υπαλλήλων σε καθεστώς τηλεργασίας- Η απολύμανση του αέρα εσωτερικών χώρων (δημόσιες υπηρεσίες , ιδιωτικές επιχειρήσεις, ιατρεία, χώροι θρησκευτικής λατρείας και συναθροίσεων)

- Η μείωση του ωραρίου λειτουργίας των κέντρων διασκέδασης (προτείνεται έως τις 12 το βράδυ)

- Η αυστηρή εφαρμογή αυτών των μέτρων για δύο μήνες με αύξηση του ύψους των διοικητικών προστίμων για την μη τήρηση των κανόνων κοινωνικής απόστασης και της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας προστασίας προτείνεται να ανέλθει στα 300€.

- Η εντατικοποίηση των ελέγχων σε όλες τις πύλες εισόδου και στο εσωτερικό της χώρας και την ενεργοποίηση των πανεπιστημιακών εργαστηρίων για να αυξηθεί η ικανότητα ανίχνευσης του κορoνoϊού.

- Η χρήση συστημάτων περιβαλλοντικής επιδημιολογίας σε αστικά ή ξενοδοχειακά λύματα και στον αέρα εσωτερικών χώρων για έγκαιρη ταυτοποίηση εστιών υπερμετάδοσης του SARS–CoV-2.

Ο καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης τονίζει: «Η ανάλυση της δυναμικής της πανδημίας στη χώρα έδειξε ότι η σημερινή κατάσταση οφείλεται στη χαλάρωση στην εφαρμογή των μέτρων προστασίας, κοινωνικής απόστασης και προσωπικής υγιεινής από τον ελληνικό πληθυσμό σε συνδυασμό με τις αυξημένες ροές ασυμπτωματικών και προσυμπτωματικών φορέων λόγω του ανοίγματος των πυλών εισόδου της χώρας στη διάρκεια του Ιουλίου.

Αν συνεχιστεί η παρατηρούμενη χαλάρωση και για το υπόλοιπο της θερινής περιόδου στο τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουμε γύρω στα 430 κρούσματα ημερησίως και συσσωρευτικά 22000 κρούσματα από την αρχή της πανδημίας από τα 5420 που έχουμε σήμερα. Εάν δεν ανακοπεί η πορεία εξάπλωσης του ιού, ο ρυθμός αύξησης των κρουσμάτων θα φτάσει τα 573 στο τέλος Οκτωβρίου και αναμένεται να ξεπεράσει τα 700 ανά ημέρα μέχρι το τέλος του 2020 θέτοντας σε αφόρητη πίεση το εθνικό σύστημα υγείας.

