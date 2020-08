Οικονομία

Σταϊκούρας στον ΑΝΤ1: με διευρυμένα κριτήρια η Επιστρεπτέα Προκαταβολή ΙΙΙ (βίντεο)

Ο Υπουργός οικονομικών διαβεβαίωσε ότι το κυβερνητικό πρόγραμμα των φοροελαφρύνσεων θα υλοποιηθεί, αλλά με καθυστέρηση λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στην ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλοκαίρι Μαζί» και σχολιάζοντας τις νέες προκλήσεις από πλευράς Άγκυρας, τόνισε ότι η κυβέρνηση αντιδρά, με εγρήγορση, ψυχραιμία και αποφασιστικότητα, προκειμένου να προασπιστεί τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.

Σε ότι αφορά την τραγωδία στην Εύβοια, εξέφρασε τη θλίψη του για τους νεκρούς και διαβεβαίωσε ότι θα στηριχθούν οι πληγέντες μέσα από το αποθεματικό του Υπουργείου Οικονομικών.

Ερωτηθείς για τα αποθεματικά της κυβέρνησης, είπε ότι «παραλάβαμε 37,5 δις και αυτή τη στιγμή έχουμε 33,7 παρά τα τεράστια ποσά που διαθέσαμε για την ενίσχυση όσων επλήγησαν από τον κορονοϊό». Αυτό σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα, οφείλεται στο γεγονός ότι δανειστήκαμε από τις αγορές περίπου 8 δις με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους.

Ο Υπουργός Οικονομικών έσπευσε όμως να παρατηρήσει ότι είναι πρακτικά αδύνατον να αναπληρωθούν στο ακέραιο τα εισοδήματα όσων επλήγησαν από την πανδημία, διαφορετικά δεν θα μιλούσαμε για ύφεση.

Αναφερθείς στα μέτρα ανακούφισης πολιτών και επιχειρήσεων, είπε χαρακτηριστικά ότι από το πρόγραμμα της Επιστρεπτέας Προκαταβολής ΙΙ, ενισχύθηκαν περισσότερες από 19.000 επιχειρήσεις στα νησιά με ποσό πάνω από 400 εκ. ευρώ.

Αποκάλυψε δε ότι στο πρόγραμμα Επιστρεπτέας Προκαταβολής ΙΙΙ που θα ακολουθήσει θα διευρυνθούν τα κριτήρια για τους δικαιούχους με τον συνολικό προϋπολογισμό να υπερβαίνει το 1 δις ευρώ.

Σε ότι αφορά το πρόγραμμα «Γέφυρα» για την επιδότηση δανειοληπτών που επλήγησαν από τον κορονοϊό, ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι μέσα σε 5 ημέρες, υπέβαλλαν αιτήσεις 20.366 δανειλήπτες, όταν στο αντίστοιχο πρόγραμμα της προηγούμενης κυβέρνησης είχαν ωφεληθεί 6-7 χιλιάδες δανειολήπτες μέσα σε 13 μήνες.

Ερωτηθείς για το κυβερνητικό πρόγραμμα των φοροελαφρύνσεων, ο κ. Σταϊκούρας παρατήρησε ότι η υλοποίηση του σε ορισμένες περιπτώσεις ξεκίνησε και νωρίτερα από ότι λείχε εξαγγελθεί, όπως για παράδειγμα οι μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ.

Στη συνέχεια διαβεβαίωσε ότι το πρόγραμμα των φοροελαφρύνσεων θα υλοποιηθεί στο σύνολο του αλλά με κάποια καθυστέρηση που οφείλεται στην παρένθεση που άνοιξε η πανδημία του κορονοϊού και σίγουρα η υλοποίηση τους θα ξεκινήσει από το 2021 και μετά.