Πολιτική

Γεννηματά: Εθνική γραμμή και αρραγές εσωτερικό μέτωπο

Τι είπε η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, μετά την επικοινωνία που είχε με τον Πρωθυπουργό για τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας.

«Απαιτείται εθνική γραμμή και αρραγές εσωτερικό μέτωπο που έπρεπε από καιρό να έχει διαμορφωθεί, όπως επίμονα έχουμε υποδείξει»: στην επισήμανση αυτή καταλήγει η δήλωση της Φώφης Γεννηματά, μετά και την τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την κατάσταση στην ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός την ενημέρωσε πως έχει ήδη μιλήσει με Γερμανία, Γαλλία και ΗΠΑ. Η αίσθηση που αποκόμισε η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής είναι πως ο Πρωθυπουργός θέλει να αποτρέψει ένα θερμό επεισόδιο.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης της προέδρου του Κινήματος Αλλαγής έχει ως εξής:

«Η Ελλάδα αντιμετωπίζει σήμερα έμπρακτη αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της από την Τουρκία.

Η κυβέρνηση έχει εθνικό χρέος να την αποτρέψει. Με αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα ώστε να μην δημιουργηθούν τετελεσμένα σε βάρος της χώρας μας με την παραμονή του Oruc Reis στις ελληνικές θαλάσσιες ζώνες», επισημαίνει επίσης και συνεχίζει:

«Όπως έχουμε τονίσει η ξεκάθαρη και σταθερή ελληνική στάση μπορεί να εξασφαλίσει τον πιο ενεργό ρόλο της ΕΕ και να μην επιτρέψει τη συνέχιση της αδράνειας του ΝΑΤΟ. Οι κυρώσεις έπρεπε να έχουν ήδη αποφασιστεί. Το ΝΑΤΟ να μην παριστάνει τον Πόντιο Πιλάτο, να σταματήσει την πολιτική των ίσων αποστάσεων. Δεν μπορεί να κάνει πως δεν καταλαβαίνει ότι ένα κράτος-μέλος υφίσταται προσβολή των κυριαρχικών του δικαιωμάτων από άλλο μέλος της συμμαχίας».

«Όμως τούτη την ώρα», καταλήγει η δήλωση της Φώφη Γεννηματά, «που διακυβεύονται θεμελιώδη συμφέροντα και δικαιώματα της χώρας, η κυβέρνηση της ΝΔ, δείχνει να μην έχει ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική. Οι επιλογές της αναιρούν η μια την άλλη, η πολιτική της διακρίνεται από αστάθεια και αντιφάσεις.

Σε αυτά τα κρίσιμα εθνικά θέματα απαιτείται εθνική γραμμή και αρραγές εσωτερικό μέτωπο που έπρεπε από καιρό να έχει διαμορφωθεί, όπως επίμονα έχουμε υποδείξει».