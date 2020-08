Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τρίτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες περιοχές της χώρας μας εντοπίστηκαν, τις τελευταίες 24 ώρες, φορείς του ιού.

196 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα, ανακοινώθηκαν από τον ΕΟΔΥ, το απόγευμα της Τρίτης, κατά την καθιερωμένη ημερήσια ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας.

Αναλυτικότερα:

20 κρούσματα κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας,

6 εισαγόμενα κρούσματα που προσήλθαν αυτοβούλως για έλεγχο,

82 κρούσματα στην Π.Ε. Αττικής, 10 εκ των οποίων από γνωστή συρροή

42 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης,

4 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Βοιωτίας

2 κρούσματα στην Π.Ε. Έβρου

2 κρούσματα στην Π.Ε. Εύβοιας

2 κρούσματα στην Π.Ε Καρδίτσας

2 κρούσματα στην Π.Ε. Ημαθίας

1 κρούσμα στην Π.Ε Ιωαννίνων

2 κρούσματα στην Π.Ε Καβάλας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Κέρκυρας

2 κρούσματα στην Π.Ε. Κεφαλλονιάς

1 κρούσμα στην Π.Ε Κιλκίς

1 κρούσμα στην Π.Ε Κορίνθου

2 κρούσματα στην Π.Ε. Κυκλάδων

7 κρούσματα στην Π.Ε. Λάρισας

1 κρούσμα στην Π.Ε Ξάνθης

2 κρούσματα στην Π.Ε. Πέλλας

2 κρούσματα στην Π.Ε. Πιερίας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Τρικάλων

4 κρούσματα στην Π.Ε. Φλώρινας, τα οποία συνδέονται με ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας.

5 κρούσματα στην Π.Ε Χαλκιδικής

1 κρούσμα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανιας