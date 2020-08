Πολιτική

Κρίση στο Αιγαίο: Άλλαξε αιφνιδιαστικά πορεία το Oruc Reis

Το ελληνικό πολεμικό ναυτικό συνεχίζει να παρακολουθεί στενά το τουρκικό ερευνητικό σκάφος.

Το τουρκικό ερευνητικό πλοίο «Oruc Reis» άλλαξε πορεία απόψε και κινείται πλέον με κατεύθυνση νοτιοανατολική, ευρισκόμενο εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, μέχρις ώρας.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το «Oruc Reis» συνοδεύεται από βοηθητικά σκάφη και μονάδες του τουρκικού Ναυτικού και οι κινήσεις τους παρακολουθούνται από μονάδες και μέσα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.