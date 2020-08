Κόσμος

Βίντεο - σοκ: Τζετ σκι μπήκε σε εστιατόριο και σκόρπισε τον θάνατο

Τρομακτικό δυστύχημα με τζετ σκι. Έπεσε πάνω σε λουόμενους. Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες.

Δυστύχημα - σοκ σημειώθηκε στο Μεξικό, όταν ένα τζετ σκι με ιλιγγιώδη ταχύτητα «εισέβαλε» μέσα σε εστιατόριο σκοτώνοντας έναν άνθρωπο.

Όπως αναφέρει η Daily Mail το τζετ σκι τη στιγμή που μπήκε μέσα στο εστιατόριο στην παραλία El Medano, σκότωσε μία πωλήτρια αναμνηστικών ενώ τραυμάτισε άλλους δύο ανθρώπους.

Πολλοί από τους θαμώνες του εστιατορίου δεν είδαν την τρελή πορεία του τζετ σκι, το οποίο και καρφώθηκε στον εξωτερικό του χώρου όπου εκείνη την ώρα βρισκόντουσαν αρκετοί τουρίστες.

Το βίντεο δείχνει την ταχύτητα του σκάφους μέσα από το νερό, όπου στη συνέχεια συντρίβει στον φράκτη με μεγάλη δύναμη πριν προσγειωθεί στο έδαφος.