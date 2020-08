Πολιτική

Oruc Reis: Άλλαξε πορεία, παραμένει μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την ίδια ώρα, η Ελλάδα συνεχίζει τον διπλωματικό μαραθώνιο, ενώ οι Ένοπλες Δυνάμεις παραμένουν σε κατάσταση ετοιμότητας.

Το τουρκικό ερευνητικό πλοίο “Oruc Reis” άλλαξε πορεία το βράδυ της Τρίτης κινούμενο νοτιοανατολικά, ενώ το πρωί της Τετάρτης έγινε γνωστό πως κινείται πλέον βορειοανατολικά, ευρισκόμενο εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και εντός των ορίων της παρανόμου εκδοθείσας τουρκικής NAVTEX.

Το “Oruc Reis” συνοδεύεται από βοηθητικά σκάφη και μονάδες του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού και οι κινήσεις τους παρακολουθούνται από μονάδες και μέσα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Την ίδια ώρα, η Αθήνα έχει επιδοθεί σε διπλωματικό μαραθώνιο για την απομόνωση και καταδίκη της Τουρκίας, ενώ για τρεις ώρες συνεδρίαζε χθες το Συμβούλιο Άμυνας, υπό την προεδρία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νικολάου Παναγιωτόπουλου.

Με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάικ Πομπέο, θα συναντηθεί την Παρασκευή στη Βιέννη, ο Yπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Oι συζητήσεις θα εστιασθούν στις εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο, υπό το φως της κλιμακούμενης τουρκικής παραβατικότητας, όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Πλήρης στήριξη στην Ελλάδα από το Ισραήλ

«Το Ισραήλ παρακολουθεί προσεκτικά την αύξηση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο», σημειώνει η ισραηλινή κυβέρνηση, σε ανακοίνωσή της, που δημοσιεύει η ισραηλινή πρεσβεία στην Ελλάδα.

Περαιτέρω, η ισραηλινή κυβέρνηση διαμηνύει ότι «το Ισραήλ εκφράζει την πλήρη υποστήριξη και αλληλεγγύη του στην Ελλάδα, στις θαλάσσιες ζώνες της και στο δικαίωμα καθορισμού της ΑΟΖ της».

Τούρκος Υπουργός Ενέργειας: Το Oruc Reis σκανάρει τις θάλασσες μας

Σε ανάρτησή του στο Twitter, την οποία συνοδεύει με βίντεο του ερευνητικού σκάφους Oruc Reis, ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας, Φατίχ Ντονμέζ, αναφέρει πως μέχρι τις 23 Αυγούστου, το ερευνητικό σκάφος Oruc Reis θα έχει ποντίσει στη Μεσόγειο καλώδια για σεισμικές έρευνες, σε μήκος 1.750 χιλιομέτρων. Σημειώνει δε, ότι το τουρκικό σκάφος «σκανάρει τις θάλασσες μας».

«Δεν μπορούμε να πάμε σε διάλογο με την Τουρκία, με απειλές και εκβιασμούς», ξεκαθάρισε στον ΑΝΤ1 ο αναπληρωτής υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Γιώργος Κουμουτσάκος.

Ο Ερντογάν επιδιώκει θερμό επεισόδιο με την Ελλάδα, προειδοποίησε ο Πρόεδρος των ΑΝΕΛ και πρώην Υπουργός Άμυνας, Πάνος Καμμένος, μιλώντας στην εκπομπή “Καλοκαίρι Μαζί”.